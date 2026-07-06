В 300 км от Чарына: фотограф показал грандиозный каньон за Тянь-Шанем, о котором не знают казахстанцы
Доценко пояснил, что всего в 300 км от казахстанского Чарынского каньона, если смотреть по прямой через горы на юг, находится еще один не менее впечатляющий каньон.
А именно Гранд-каньон Тянь-Шаня в китайском Синьцзяне. Это все та же родная горная система, которую мы так любим, только по другую сторону Тянь-Шаня.
Несмотря на такую близость, с сожалением отмечает Доценко, здесь бывали немногие казахстанцы.
Причина проста: нас разделяют не только семитысячные вершины Тянь-Шаня, но и государственная граница с Китаем. Чтобы увидеть этот каньон, приходится объезжать горы и пересекать границу. К счастью, для казахстанцев сейчас действует безвизовый режим.
Доценко предлагает внимательно посмотреть на фотографии.
По его словам, сразу заметно, насколько этот каньон отличается от Чарынского. Чарын – это простор и свобода, а Гранд-каньон – узкий, глубокий и очень высокий.
"К тому же его скалы имеют более насыщенный красный оттенок, а благодаря огромной высоте стен солнечный свет не всегда достигает дна, создавая невероятную игру света и тени. Что я и пытался ловить своим объективом. А человек на фоне эти высоченных отвесных стен выглядит песчинкой. Удивительно, что по разные стороны Тянь-Шаня природа создала два в чем-то похожих и одновременно разных каньона. Каждый из них по-своему уникален".Дмитрий Доценко
Комментаторы сразу же поблагодарили Доценко за возможность увидеть красоту природы.
- Очень необыкновенное место, красота.
- Красота неземная... Высота и краски – просто дух захватывает!
- С одной стороны, очень красиво и завораживающе, а с другой – страшно от их масштаба и высоты!
- Необыкновенная красота. Как будто кто-то из стекла выдувал скалы.
- Не знала! Похоже на Петру в Иордании.
- Какая красивая наша земля, – отмечают восхищенные пользователи Сети.
Немного ранее Доценко отправлялся в Ават – уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и делился красочными фотографиями колоритного места.