В 300 км от Чарына: фотограф показал грандиозный каньон за Тянь-Шанем, о котором не знают казахстанцы

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показал обратную сторону казахстанских гор: Гранд-каньон Тянь-Шаня, сообщает Zakon.kz.

Доценко пояснил, что всего в 300 км от казахстанского Чарынского каньона, если смотреть по прямой через горы на юг, находится еще один не менее впечатляющий каньон.

А именно Гранд-каньон Тянь-Шаня в китайском Синьцзяне. Это все та же родная горная система, которую мы так любим, только по другую сторону Тянь-Шаня.

Несмотря на такую близость, с сожалением отмечает Доценко, здесь бывали немногие казахстанцы.

Причина проста: нас разделяют не только семитысячные вершины Тянь-Шаня, но и государственная граница с Китаем. Чтобы увидеть этот каньон, приходится объезжать горы и пересекать границу. К счастью, для казахстанцев сейчас действует безвизовый режим.

Доценко предлагает внимательно посмотреть на фотографии.

По его словам, сразу заметно, насколько этот каньон отличается от Чарынского. Чарын – это простор и свобода, а Гранд-каньон – узкий, глубокий и очень высокий.

"К тому же его скалы имеют более насыщенный красный оттенок, а благодаря огромной высоте стен солнечный свет не всегда достигает дна, создавая невероятную игру света и тени. Что я и пытался ловить своим объективом. А человек на фоне эти высоченных отвесных стен выглядит песчинкой. Удивительно, что по разные стороны Тянь-Шаня природа создала два в чем-то похожих и одновременно разных каньона. Каждый из них по-своему уникален". Дмитрий Доценко

Комментаторы сразу же поблагодарили Доценко за возможность увидеть красоту природы.

Очень необыкновенное место, красота.

Красота неземная... Высота и краски – просто дух захватывает!

– С одной стороны, очень красиво и завораживающе, а с другой – страшно от их масштаба и высоты!

Необыкновенная красота. Как будто кто-то из стекла выдувал скалы.

Не знала! Похоже на Петру в Иордании.

Какая красивая наша земля, – отмечают восхищенные пользователи Сети.

Немного ранее Доценко отправлялся в Ават – уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и делился красочными фотографиями колоритного места.