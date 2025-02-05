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Общество

"Тянь-Шаньский попугай" попал в объектив популярного алматинского фотографа

&quot;Тянь-Шаньский попугай&quot; попал в объектив популярного алматинского фотографа , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 01:06 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко встретил и сфотографировал арчёвого дубоноса, которого он называет "Тянь-Шаньским попугаем", сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 февраля рассказал на своей странице в Instagram. Также блогер выложил видео с редкой птицей. 

По его словам, яркая лесная птица спустилась с гор в поисках ягод и попала в объектив его камеры. Фотографу удалось заснять, как дубонос ловко перепрыгивает по веткам, лакомится ягодами и пьет воду.

"Интересно, что такая маленькая птичка за раз съела около 30 ягод! Куда помещается? Каждый раз, когда встречаю его, понимаю, насколько удивителен мир дикой природы. Маленькие моменты — для меня большая радость!" — поделился Доценко.

Фотограф отметил, что каждое новое наблюдение за дикой природой приносит ему радость и напомнил подписчикам о важности бережного отношения к окружающему миру.

Ранее Дмитрий Доценко снял на видео, как появляются морозные узоры на окнах. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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