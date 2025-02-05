"Тянь-Шаньский попугай" попал в объектив популярного алматинского фотографа

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко встретил и сфотографировал арчёвого дубоноса, которого он называет "Тянь-Шаньским попугаем", сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 февраля рассказал на своей странице в Instagram. Также блогер выложил видео с редкой птицей.

По его словам, яркая лесная птица спустилась с гор в поисках ягод и попала в объектив его камеры. Фотографу удалось заснять, как дубонос ловко перепрыгивает по веткам, лакомится ягодами и пьет воду.

"Интересно, что такая маленькая птичка за раз съела около 30 ягод! Куда помещается? Каждый раз, когда встречаю его, понимаю, насколько удивителен мир дикой природы. Маленькие моменты — для меня большая радость!" — поделился Доценко.

Фотограф отметил, что каждое новое наблюдение за дикой природой приносит ему радость и напомнил подписчикам о важности бережного отношения к окружающему миру.

Ранее Дмитрий Доценко снял на видео, как появляются морозные узоры на окнах.