Толпа попыталась взять штурмом особняк в России после слов ясновидящей

В Кызыле (столица Республики Тыва) толпа едва не разгромила частный особняк после того, как ясновидящая заявила, что там якобы могут удерживать двух пропавших девочек, сообщает Zakon.kz.

Амина и Айлана исчезли 1 июля 2026 года, уйдя вечером на прогулку. Поиски продолжаются уже несколько дней, в них участвуют местные жители и силовики.

После слов ясновидящей десятки людей собрались у указанного дома, кричали и пытались проникнуть внутрь. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, криминалисты и руководство МВД региона. Проверка показала, что информация не подтвердилась, а дом не имеет отношения к исчезновению школьниц. После этого правоохранители убедили собравшихся разойтись, пишет "Комсомольская правда".

Ранее у берега Енисея примерно в 22 километрах от Кызыла нашли тапок, предположительно принадлежавший одной из пропавших девочек. Родственники опознали обувь.

Ранее в российском городе Алтай мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже, а затем избил его отца.