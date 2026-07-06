Смертельно опасный птичий грипп H5N1 впервые добрался до материковой Австралии

Австралия перестала быть единственным материком, свободным от высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Власти подтвердили первые случаи заражения среди диких перелетных птиц на материке, сообщает Zakon.kz.

Первый случай выявили в конце июня в Западной Австралии: от вируса H5N1 погиб бурый поморник. Сейчас подтверждено шесть случаев заражения – четыре в Западной Австралии, по одному в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Все заболевшие птицы относятся к перелетным субантарктическим видам.

Штамм H5N1 считается высокопатогенным: он быстро распространяется и часто приводит к гибели животных. С 2021 года вирус распространился по Европе, Азии, Америке и Антарктиде, уничтожив миллионы диких птиц и тысячи морских млекопитающих.

По данным Wildlife Health Australia, вирус уже затронул более 560 видов птиц и свыше 100 видов млекопитающих. Эксперты опасаются, что, если инфекция закрепится среди местной фауны, остановить ее распространение будет практически невозможно, пишет The Guardian.

Пока признаков заражения домашней птицы в Австралии не выявлено. Власти сосредоточились на мониторинге дикой природы, чтобы определить масштабы распространения вируса.

Для человека риск остается низким. Заражение происходит в основном при тесном контакте с больными птицами или другими инфицированными животными, а случаи передачи вируса от человека к человеку остаются крайне редкими.

Специалисты призывают жителей не приближаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим и сообщать о таких случаях ветеринарным службам.

Ранее пожилая туристка из Перта погибла после заражения редким вирусным энцефалитом, передающимся через укусы комаров, во время поездки на север Австралии.