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Мир

Смертельно опасный птичий грипп H5N1 впервые добрался до материковой Австралии

птица, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 14:28 Фото: magnific
Австралия перестала быть единственным материком, свободным от высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Власти подтвердили первые случаи заражения среди диких перелетных птиц на материке, сообщает Zakon.kz.

Первый случай выявили в конце июня в Западной Австралии: от вируса H5N1 погиб бурый поморник. Сейчас подтверждено шесть случаев заражения – четыре в Западной Австралии, по одному в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Все заболевшие птицы относятся к перелетным субантарктическим видам.

Штамм H5N1 считается высокопатогенным: он быстро распространяется и часто приводит к гибели животных. С 2021 года вирус распространился по Европе, Азии, Америке и Антарктиде, уничтожив миллионы диких птиц и тысячи морских млекопитающих.

По данным Wildlife Health Australia, вирус уже затронул более 560 видов птиц и свыше 100 видов млекопитающих. Эксперты опасаются, что, если инфекция закрепится среди местной фауны, остановить ее распространение будет практически невозможно, пишет The Guardian.

Пока признаков заражения домашней птицы в Австралии не выявлено. Власти сосредоточились на мониторинге дикой природы, чтобы определить масштабы распространения вируса.

Для человека риск остается низким. Заражение происходит в основном при тесном контакте с больными птицами или другими инфицированными животными, а случаи передачи вируса от человека к человеку остаются крайне редкими.

Специалисты призывают жителей не приближаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим и сообщать о таких случаях ветеринарным службам.

Ранее пожилая туристка из Перта погибла после заражения редким вирусным энцефалитом, передающимся через укусы комаров, во время поездки на север Австралии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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