После двойного землетрясения в Венесуэле без жилья остаются около 18 тысяч человек
Как сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 6462 человека. При этом число спасенных не меняется уже трое суток, тогда как количество погибших с воскресенья выросло еще на 193 человека.
Разрушительная стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, в стране зарегистрировали 1048 афтершоков.
К ликвидации последствий катастрофы привлечены почти 30 тыс. сотрудников экстренных служб, около 28 тыс. добровольцев и более 4,3 тыс. иностранных спасателей. По данным правительства, помощь уже оказана почти 87 тыс. семей, а для пострадавших развернуты 82 временных лагеря.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
Ранее сообщалось, что под завалами в Венесуэле погибла бывшая королева красоты и ее возлюбленный.