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Мир

После двойного землетрясения в Венесуэле без жилья остаются около 18 тысяч человек

После двойного землетрясения в Венесуэле без жилья остаются почти 18 тысяч человек, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 00:36 Фото: pexels
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3535 человек. Об этом сообщили власти страны. По последним данным, ранения получили 16 740 человек, еще почти 18 тыс. жителей остаются без жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 6462 человека. При этом число спасенных не меняется уже трое суток, тогда как количество погибших с воскресенья выросло еще на 193 человека.

Разрушительная стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, в стране зарегистрировали 1048 афтершоков.

К ликвидации последствий катастрофы привлечены почти 30 тыс. сотрудников экстренных служб, около 28 тыс. добровольцев и более 4,3 тыс. иностранных спасателей. По данным правительства, помощь уже оказана почти 87 тыс. семей, а для пострадавших развернуты 82 временных лагеря.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Ранее сообщалось, что под завалами в Венесуэле погибла бывшая королева красоты и ее возлюбленный.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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