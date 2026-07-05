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Туризм

Группы альпинистов собираются покорить азиатские восьмитысячники в шторм, без кислорода и шерпов

Альпинисты, Иэн Овертон и Дэвид Кляйн на склоне Броуд-Пик, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:56 Фото: Дэвид Кляйн
Альпинисты группами прибывают в базовые лагеря К2, Броуд-Пик и Гашербрум (восьмитысячники в горной системе Каракорум, расположенные по соседству на границе между Пакистаном (регион Гилгит-Балтистан) и Китаем), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, на Броуд-Пик уже провешивают перила, так что первые восхождения могут состояться уже на следующей неделе, если не помешает погода.

Цель некоторых альпинистов – покорить восьмитысячники без дополнительного кислорода и без личных гидов-шерпов.

Среди них – Дэвид Кляйн из Венгрии и Иэн Овертон из США, собравшиеся на Броуд-Пик. Сейчас они находятся во втором акклиматизации выходе.

Погода может помешать восхождению на вершину. К примеру, прогнозы показывают, что на следующей неделе в Каракоруме будет шторм.

Команда Seven Summit Treks добралась до базового лагеря Гашербрума после недельного трека по Балторо. Большинство планируют подняться без кислорода и шерпов, поэтому они остановились на пару дней на подходе, чтобы плавнее акклиматизироваться.

Хория Колибасану из Румынии и группа испанцев 2 июля добрались до базового лагеря и отправляются на сложный ледник Гашербрум в однодневный выход. Ледник у подножия Гашербрумов – одно из главных препятствий. Из-за жары снег раскисший и скользкий, на нем множество трещин.

Также есть альпинисты, которые стремятся открыть новые маршруты или пройти массив в альпийском стиле. Лишь немногие собрались на К2. Джан Лука Кавалли из Италии и эквадорец Сантьяго Кинтеро пойдут без дополнительного кислорода. Кавалли 1 июля уже успел подняться на Нангапарбат (8125 метров над уровнем моря) без кислорода.

Ранее мы писали о том, что американская альпинистка чудом выжила после падения с высоты свыше 400 м. Также стало известно, что с вершины Эвереста снимут знаменитое тело альпиниста "Зеленые ботинки", пролежавшее там 30 лет.

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Аксинья Титова
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