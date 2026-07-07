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Спорт

"Барыс" подписал забивного американского защитника с опытом игры в АХЛ

Хоккей Новичок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:32 Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" продолжает набирать новичков в свой состав на новый сезон КХЛ. 7 июля астанчане пополнились американским защитником Чейзом Приски, сообщает Zakon.kz.

Одностороннее соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2027 года. По информации пресс-службы столичного коллектива, защитник большую часть своей карьеры провел в североамериканских лигах.

Два года назад Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе команды "Херши Бэрс". Всего он сыграл в АХЛ 349 матчей, где отметился 54 заброшенными шайбами и сделал 130 ассистов.

В прошлом сезоне Чейз начал выступать в КХЛ за "Сибирь" из Новосибирска. За 54 игры в составе российской дружины, включая плей-офф, он набрал 24 (4+20) очка за результативность, что говорит о его хорошей нацеленности на ворота соперника.

Здесь стоит отметить, что американец в "Барысе" воссоединится с бывшим одноклубником по "Хэрши Бэрс" – форвардом Гаррэтом Пилоном, который неделю назад примерил форму казахстанской команды.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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