"Барыс" подписал забивного американского защитника с опытом игры в АХЛ
Одностороннее соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2027 года. По информации пресс-службы столичного коллектива, защитник большую часть своей карьеры провел в североамериканских лигах.
Два года назад Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе команды "Херши Бэрс". Всего он сыграл в АХЛ 349 матчей, где отметился 54 заброшенными шайбами и сделал 130 ассистов.
В прошлом сезоне Чейз начал выступать в КХЛ за "Сибирь" из Новосибирска. За 54 игры в составе российской дружины, включая плей-офф, он набрал 24 (4+20) очка за результативность, что говорит о его хорошей нацеленности на ворота соперника.
Здесь стоит отметить, что американец в "Барысе" воссоединится с бывшим одноклубником по "Хэрши Бэрс" – форвардом Гаррэтом Пилоном, который неделю назад примерил форму казахстанской команды.