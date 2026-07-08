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Мир

ДТП с казахстанцами произошло в России

Четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП в Республике Алтай, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 07:50 Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Утром 7 июля возле села Белый Бом в Республике Алтай четверо казахстанцев пострадали при опрокидывании машины, сообщает Zakon.kz.

Пострадали водитель и три пассажира, включая 15-летнюю девушку, передает пресс-служба главного управления МВД по Республике Алтай.

ДТП с гражданами Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 07:50

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

По предварительным данным, 47-летний водитель не справился с управлением на сложном участке трассы. Так автомобиль Changan X5 Plus с казахстанскими гражданами улетел в кювет и перевернулся.

Четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП в Республике Алтай, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 07:50

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Сейчас все пострадавшие поступили в Онгудайскую районную больницу. Другие подробности пока не раскрываются.

"По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

За последние несколько часов в казахстанском городе Алматы сначала бегущий мужчина попал под автобус на пешеходном переходе, а другой пешеход попал под двойной удар и погиб на месте.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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