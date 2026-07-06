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Происшествия

В Алматы семейная ссора закончилась убийством

В Алматы семейная ссора закончилась убийством, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 18:06 Фото: Zakon.kz
Семейный конфликт в Алматы завершился трагедией. Около трех часов ночи на пульт "102" поступило сообщение о поножовщине в квартире одного из домов на улице Брусиловского в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики пытались спасти 59-летнего мужчину, однако полученные им множественные ножевые ранения и большая кровопотеря оказались несовместимы с жизнью.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. По данным следствия, им оказался 34-летний пасынок погибшего. Предварительно установлено, что во время семейной ссоры он несколько раз ударил отчима кухонным ножом.

Как сообщили в полиции, одной из рассматриваемых версий является конфликт, возникший на почве разногласий, связанных с матерью подозреваемого. Все обстоятельства произошедшего будут проверены в рамках расследования.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления полной картины произошедшего и мотивов преступления.

Ранее сообщалось, что за убийство коллеги казахстанцу дали 15 лет тюрьмы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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