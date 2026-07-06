В Алматы семейная ссора закончилась убийством
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики пытались спасти 59-летнего мужчину, однако полученные им множественные ножевые ранения и большая кровопотеря оказались несовместимы с жизнью.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. По данным следствия, им оказался 34-летний пасынок погибшего. Предварительно установлено, что во время семейной ссоры он несколько раз ударил отчима кухонным ножом.
Как сообщили в полиции, одной из рассматриваемых версий является конфликт, возникший на почве разногласий, связанных с матерью подозреваемого. Все обстоятельства произошедшего будут проверены в рамках расследования.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления полной картины произошедшего и мотивов преступления.
Ранее сообщалось, что за убийство коллеги казахстанцу дали 15 лет тюрьмы.