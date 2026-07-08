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Мир

Британка устроила кровавую сцену ревности в клубе и попала за решетку

Британка устроила кровавую сцену ревности в клубе и попала за решетку, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 00:47 Фото: magnific.com
В Великобритании суд приговорил 21-летнюю Джейд Хилл к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы за нападение на новую возлюбленную своего бывшего партнера в ночном клубе. Во время конфликта девушка разбила о лицо соперницы винный бокал, едва не лишив ее зрения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, инцидент произошел в октябре 2024 года в ночном клубе The Closet в городе Уэймут. По данным следствия, Хилл увидела в заведении Джорджину Килберн, подошла к ней, начала оскорблять, а затем ударила бокалом по лицу. Пострадавшая получила три глубокие раны, ей наложили более 20 швов. У нее остались неизгладимые шрамы.

Подруга потерпевшей попыталась остановить нападавшую, однако та несколько раз ударила ее оставшейся в руке ножкой разбитого бокала. Обе женщины были госпитализированы, а Хилл задержали на месте происшествия.

На суде обвиняемая отрицала свою вину, из-за чего дело рассматривалось почти два года. В итоге присяжные признали ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо тюремного срока, суд запретил Хилл в течение пяти лет приближаться к обеим потерпевшим.

После оглашения приговора Джорджина Килберн заявила, что осужденная ни разу не извинилась и не раскаялась в содеянном. По словам потерпевшей, нападение было преднамеренным, а справедливость удалось восстановить только спустя 20 месяцев после произошедшего.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Лакхнау полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве шестилетнего сына своей знакомой. По версии следствия, причиной расправы стало то, что ребенок мешал их отношениям.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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