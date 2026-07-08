В Индии мужчина жестоко убил шестилетнего сына возлюбленной по шокирующей причине
Как пишет The Times of India со ссылкой на правоохранителей, мать мальчика сначала заявила медикам, что сын погиб после падения в ванной. Однако обнаруженные на теле ребенка многочисленные травмы заставили полицию начать расследование. Позже отец мальчика подал заявление, указав в качестве подозреваемых супругу и ее знакомого.
Следствие установило, что женщина познакомилась с мужчиной через Instagram. Он регулярно приезжал к ней домой, пока ее муж находился на работе, а за несколько дней до трагедии жил вместе с ней.
По данным полиции, подозреваемый признался, что ребенок часто мешал ему оставаться с женщиной наедине. Следователи считают, что в течение нескольких дней мужчина избивал мальчика, а в день происшествия нанес ему смертельные травмы руками, ногами и металлическим половником.
Подозреваемого арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские также изъяли металлический половник, который, по версии следствия, использовался во время нападения.
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