В Индии мужчина жестоко убил шестилетнего сына возлюбленной по шокирующей причине

В индийском городе Лакхнау полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве шестилетнего сына своей знакомой. По версии следствия, причиной расправы стало то, что ребенок мешал их отношениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India со ссылкой на правоохранителей, мать мальчика сначала заявила медикам, что сын погиб после падения в ванной. Однако обнаруженные на теле ребенка многочисленные травмы заставили полицию начать расследование. Позже отец мальчика подал заявление, указав в качестве подозреваемых супругу и ее знакомого.

Следствие установило, что женщина познакомилась с мужчиной через Instagram. Он регулярно приезжал к ней домой, пока ее муж находился на работе, а за несколько дней до трагедии жил вместе с ней.

По данным полиции, подозреваемый признался, что ребенок часто мешал ему оставаться с женщиной наедине. Следователи считают, что в течение нескольких дней мужчина избивал мальчика, а в день происшествия нанес ему смертельные травмы руками, ногами и металлическим половником.

Подозреваемого арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские также изъяли металлический половник, который, по версии следствия, использовался во время нападения.

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