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Мир

Медсестра поставила мужу капельницу с жидкостью для чистки туалета

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 04:31 Фото: primeminister.kz
Индийская полиция арестовала женщину, которая несколько раз покушалась на жизнь своего мужа, но безуспешно. В итоге она осуществила задуманное с помощью сообщников, сообщает Zakon.kz.

По данным News 9 Live, в округе Низамабад штата Телангана подозреваемая вместе с любовником и еще одним мужчиной попытались сбросить ее супруга с крыши. Однако тот выжил.

После этого, воспользовавшись положением медсестры в больнице, жена ввела мужу в капельницу жидкость для чистки туалетов. Это привело к его смерти.

Полиция выяснила, что Прашант и его жена Сандхья переживали семейные конфликты из-за ее внебрачной связи. Следователи полагают, что Сандхья и ее любовник Анил считали Прашанта препятствием и планировали его устранить.

Они якобы сильно напоили потерпевшего, после чего Анил и еще один обвиняемый, Венкат Саи, избили его и столкнули с крыши.

Дело получило огласку после того, как мать Прашанта заподозрила неладное и 1 июля подала заявление в полицию. В ходе допроса полиция заявила, что раскрыла предполагаемый заговор. Сообщник признался в том, что помогал столкнуть жертву с крыши во время первой попытки убийства.

Сандхья, Анил и Венкат Саи арестованы и ожидают суда.

Ранее в Индии мужчина жестоко убил шестилетнего сына возлюбленной по шокирующей причине.

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Аксинья Титова
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