#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Бывший сотрудник благодаря старой униформе вынес из банка более 73 млн тенге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 07:16 Фото: unsplash
5 июля 2022 года британец Квабен Кисси ограбил банк благодаря опыту работы в частной охранной компании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, надев старую униформу, в которой работал в 2019-2020 годах, а также шлем и медицинскую маску, Кисси зашел в отделение банка Santander на юге Лондона с инкассаторским кейсом.

Сотрудники кредитной организации в тот момент готовили к отправке 256 тысяч фунтов стерлингов (около 160 млн 250 тыс. 163 тенге) и без подозрений выдали ему несколько сумок с деньгами. Кисси ушел с ними и не вернулся за оставшейся частью. Именно тогда персонал насторожился. Когда появился настоящий инкассатор, ситуация окончательно прояснилась.

Добычей злоумышленника стали 117 200 фунтов (73 млн 364 тыс. 527 тенге). На следующий день он улетел в Гану, где прожил четыре года с больной матерью. Его задержали лишь в марте 2026 года, когда он вернулся в Великобританию и вызвал такси на свое настоящее имя. Суд приговорил Кисси к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, что британка устроила кровавую сцену ревности в клубе и попала за решетку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
10:34, 31 июля 2023
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге
09:39, 31 мая 2024
Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге
Доллары, деньги, обмен валют
12:51, 04 февраля 2025
Почему Нацбанк выкупил у банков Казахстана 48 млн долларов старого образца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Защитник &quot;Кайрата&quot; Широбоков о матче с &quot;Сутьеска&quot; в Алматы: &quot;Небольшой задел мы сделали&quot;
08:05, Сегодня
Игрок "Кайрата" Широбоков о матче с "Сутьеска" в Алматы: "Небольшой задел мы сделали"
Янник Синнер
07:47, Сегодня
Могу и проиграть: Синнер – о предстоящем полуфинале с Джоковичем на "Уимблдоне"
Конор Макгрегор
07:17, Сегодня
Встань в очередь: Макгрегор ответил на вызов Гейджи
Александр Овечкин
06:54, Сегодня
Возможности исчерпаны: "Вашингтон" Овечкина завершил трансферную кампанию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: