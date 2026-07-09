Бывший сотрудник благодаря старой униформе вынес из банка более 73 млн тенге

5 июля 2022 года британец Квабен Кисси ограбил банк благодаря опыту работы в частной охранной компании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, надев старую униформу, в которой работал в 2019-2020 годах, а также шлем и медицинскую маску, Кисси зашел в отделение банка Santander на юге Лондона с инкассаторским кейсом.

Сотрудники кредитной организации в тот момент готовили к отправке 256 тысяч фунтов стерлингов (около 160 млн 250 тыс. 163 тенге) и без подозрений выдали ему несколько сумок с деньгами. Кисси ушел с ними и не вернулся за оставшейся частью. Именно тогда персонал насторожился. Когда появился настоящий инкассатор, ситуация окончательно прояснилась.

Добычей злоумышленника стали 117 200 фунтов (73 млн 364 тыс. 527 тенге). На следующий день он улетел в Гану, где прожил четыре года с больной матерью. Его задержали лишь в марте 2026 года, когда он вернулся в Великобританию и вызвал такси на свое настоящее имя. Суд приговорил Кисси к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

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