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Мир

Фотоловушки "поймали" интересное поведение снежных кошек в Циляньшане

Снежный барс в горах, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 05:52 Фото: Sichuan Wolong NNR Administration / WWF
Масштабное исследование с использованием фотоловушек, которое провел Всемирный фонд дикой природы (WWF) в труднодоступных районах Китая, добыло новые сведения об одном из самых осторожных хищников планеты – снежном барсе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, WWF опубликовал впечатляющие снимки, сделанные сетью из 160 инфракрасных фотоловушек, установленных в высокогорных районах страны.

Камеры работают, в основном, на территории национального парка Циляньшань, где, по оценкам специалистов, обитает около 150 снежных барсов, а также в Национальном природном заповеднике Волун в провинции Сычуань.

Снежный барс в горах, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 05:52

Фото: Sichuan Wolong NNR Administration / WWF

Как сообщило издание Digital Camera World, сеть фотоловушек WWF уже получила более 600 снимков снежных барсов, зафиксировав 157 отдельных встреч с этими редкими хищниками. Пассивные инфракрасные камеры способны работать при температуре до −40°C, что позволяет вести наблюдения даже в самых суровых условиях высокогорья.

По данным WWF, ареал этого хищника охватывает горные районы двенадцати стран Азии: Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Снежный барс в горах, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 05:52

Фото: Sichuan Wolong NNR Administration / WWF

Общая площадь ареала составляет почти два миллиона квадратных километров, причем около 60% всех пригодных местообитаний находится на территории Китая. Несмотря на это, более 70% мест обитания снежного барса до сих пор остаются практически неисследованными.

Размер индивидуального участка взрослого животного сильно зависит от региона. К примеру, в Непале он составляет от 12 до 40 квадратных километров, а в Монголии может превышать 500 квадратных километров.

Ранее мы писали о том, что кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Аксинья Титова
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