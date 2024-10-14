Австрия после Казахстана разгромила Норвегию с Холандом
Для австрийской дружины это вторая крупная победа в текущем сезоне Лиги наций. Ранее подопечные Ральфа Рангника забили четыре безответных мяча в ворота казахстанской сборной.
В поединке против австрийцев Норвегии не смог помочь даже один из лучших форвардов мира – Эрлинг Холанд.
Авторами разгрома норвежцев стали Марко Арнаутович (дубль), Филипп Линхарт, Штефан Пош и Михаэль Грегорич. Единственный гол у гостей забил Александер Сёрлот.
Пока команда Рангника на стадионе "Вальдштадион" (Линц) громила представителей Норвегии, в Алматы уже завершился матч между сборной Казахстана и Словенией (0:1).
Теперь 14 ноября, в рамках игр пятого тура Лиги наций УЕФА, мы принимаем Австрию, а Словения дома сыграет с Норвегией.