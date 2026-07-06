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Изучение второго языка может замедлить старение мозга – исследование

языки, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 10:18 Фото: magnific
Изучение иностранных языков может помочь мозгу дольше оставаться молодым. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции Федерации европейских нейробиологических обществ в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Исследователи выяснили, что мозг людей, говорящих на двух языках, выглядит в среднем на шесть лет моложе, чем у тех, кто владеет только одним языком. У знающих три языка разница составляет около семи лет, а у владеющих четырьмя – до 13 лет.

В исследовании приняли участие 728 человек. С помощью магнитоэнцефалографии ученые измерили активность мозга, а затем использовали искусственный интеллект для оценки его биологического возраста. Полученные результаты проверили на отдельной группе из 144 человек, пишет The Guardian.

По словам одного из авторов работы, доктора Лусии Аморузо, значение имеет не только количество языков, но и уровень владения ими, а также возраст, в котором человек начал изучать второй язык. Чем раньше это происходит и чем глубже языковой опыт, тем сильнее эффект.

При этом исследователи подчеркивают, что не могут полностью исключить влияние других факторов, таких как образ жизни, чтение, обучение или социальная активность.

Независимые эксперты также призвали с осторожностью интерпретировать результаты. По их словам, пока исследование показывает лишь связь между многоязычием и более молодым состоянием мозга, но не доказывает, что именно изучение языков напрямую замедляет его старение.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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