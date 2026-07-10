Южная Корея запустила визу цифрового кочевника
Фото: pixabay
7 июля Министерство юстиции Южной Кореи объявило об официальном запуске визы цифрового кочевника, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт электронного правительства Южной Кореи, по визе кочевника можно жить в стране до трех лет. Сначала визу дают на год, потом ее можно продлевать еще два раза.
Порог дохода зависит от возраста и места, где человек планирует жить:
- 18-34 года и регионы вне Сеула, Инчхона и Кёнгидо – от 37 тыс. долларов в год;
- 18-34 года и столичный регион необходимо от 55 тыс. долларов в год;
- 35+ и регионы – от 55 тыс. долларов;
- 35+ и столичный регион – от 74 тыс. долларов.
Опыт работы в своей сфере требуется от года, а также справка о несудимости и медстраховка. Если ехать с семьей, возраст значения не имеет.
Также визу для цифровых кочевников официально запустила Шри-Ланка.
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