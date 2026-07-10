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Мир

Южная Корея запустила визу цифрового кочевника

Виза цифрового кочевника, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 08:22 Фото: pixabay
7 июля Министерство юстиции Южной Кореи объявило об официальном запуске визы цифрового кочевника, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт электронного правительства Южной Кореи, по визе кочевника можно жить в стране до трех лет. Сначала визу дают на год, потом ее можно продлевать еще два раза.

Порог дохода зависит от возраста и места, где человек планирует жить:

  • 18-34 года и регионы вне Сеула, Инчхона и Кёнгидо – от 37 тыс. долларов в год;
  • 18-34 года и столичный регион необходимо от 55 тыс. долларов в год;
  • 35+ и регионы – от 55 тыс. долларов;
  • 35+ и столичный регион – от 74 тыс. долларов.

Опыт работы в своей сфере требуется от года, а также справка о несудимости и медстраховка. Если ехать с семьей, возраст значения не имеет.

Также визу для цифровых кочевников официально запустила Шри-Ланка.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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