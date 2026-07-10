Родилась в рубашке: беременная выжила без единого перелома после падения с 7-го этажа

В крупнейшем городе Дальнего Востока – Владивостоке – произошло настоящее чудо: беременная горожанка выжила после падения с седьмого этажа и не получила ни одного перелома, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Baza", 28-летняя местная жительница, находившаяся на 30-й неделе беременности, страдала от бессонницы и посреди ночи решила помыть окна. В какой-то момент она потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Она приземлилась на спину. Уже на крики о помощи сбежались соседи, которые и вызвали "скорую".

Прибывшие медики были поражены: пострадавшая не просто выжила, но и могла двигаться.

В больнице врачи подтвердили чудо – у пациентки диагностировали лишь ушибы и ссадины. Самое главное – беременность удалось сохранить, малыш не пострадал. Сейчас будущая мама уже самостоятельно ходит по палате, идет на поправку и обещает больше никогда не мыть окна самостоятельно.

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