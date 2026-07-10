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Мир

Пенсионера подозревают в спичечной афере на 20 млн тенге

Спички, огонь, мебель, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 04:54 Фото: pexels
В Бакинском суде (Азербайджан) идет разбирательство по уголовному делу в отношении 67-летнего Низами Гаджиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет 75 тысяч манатов (20 млн 804 тыс. 474 тенге), сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, адвокат обвиняемого подал ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста на более мягкую, сославшись на возраст подзащитного. Однако прокурор выступил против, назвав ходатайство необоснованным.

Потерпевший в ходе допроса изложил обстоятельства дела, которые больше напоминают классическую схему мошенничества с авансовым платежом.

"Я передал ему 75 тысяч манатов для закупки и доставки двух грузовиков спичек. Он дал слово выполнить заказ, однако под различными предлогами постоянно откладывал поставку и так и не исполнил взятые на себя обязательства. Когда же я потребовал вернуть деньги, он начал меня шантажировать", – рассказал пострадавший в суде.

Обвиняемый категорически отрицает наличие долга перед потерпевшим. По словам Гаджиева, он выполнил свои обязательства и передал спички на сумму 75 тысяч манатов заказчику.

Судья расценил показания обвиняемого как неискренние. Следующее заседание по делу назначено на 7 августа.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что мошенники становятся правдоподобнее.

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Аксинья Титова
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