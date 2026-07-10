Мошенники становятся правдоподобнее: важное предупреждение сделали казахстанцам

Мошенники все чаще связываются с казахстанцами через мессенджер WhatsApp, звонят с различных номеров, представляясь сотрудниками министерств, ЦОНа, банков и других государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области, для создания видимости официального обращения мошенники используют аккаунты с соответствующими названиями и символикой государственных органов. Во время разговора сообщают, что на имя человека якобы оформлен кредит, произошла утечка персональных данных либо неизвестные пытаются завладеть его денежными средствами.

"Чтобы вызвать доверие, злоумышленники могут назвать фамилию, имя, отчество, ИИН и номер телефона. Кроме того, они нередко приводят вымышленные или непроверенные примеры, рассказывая, что некоторые граждане уже стали жертвами мошенников. Подобные истории используются исключительно для того, чтобы вызвать у человека чувство тревоги, оказать психологическое давление и заставить выполнять указания злоумышленников. Под предлогом "защиты денежных средств" мошенники убеждают граждан оформить кредит, перевести денежные средства на так называемый "безопасный счет", сообщить реквизиты банковских карт, коды подтверждения из SMS либо установить сторонние приложения", – предупреждает полиция.

Фото: ДП ЗКО

Департамент полиции Западно-Казахстанской области напоминает:

сотрудники государственных органов и банков не связываются с гражданами через WhatsApp по вопросам оформления кредитов, перевода денежных средств или проведения иных финансовых операций;

не сообщайте посторонним лицам ИИН, реквизиты банковских карт, CVV-код, пароли и коды подтверждения из SMS;

не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте приложения по указанию неизвестных лиц;

при поступлении подобных звонков или сообщений немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру телефона;

если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подобной схемой, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции либо сообщите по телефону "102".

Наглядный пример случился в Семее, где пенсионер поверил якобы сотруднику eGov и лишился 2,5 млн тенге.