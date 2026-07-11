Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4 тысячи человек – видео последствий
В Венесуэле продолжает расти число жертв разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня. По последним официальным данным, погибли 4118 человек, еще 16 740 получили различные травмы, сообщает The Guardian. Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
🚀 ¡DATO MATA RELATO! Han pasado 15 días desde que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 devastó la costa venezolana. 15 días de dolor, de búsqueda, de familias rotas y de un silencio oficial que intenta enterrar la magnitud de la tragedia. Pero las imágenes, como la que captó… pic.twitter.com/R53dRY6ouw— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 9, 2026
Наиболее серьезно пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где подземные толчки магнитудой 7,5 и 7,2 практически стерли с лица земли целые кварталы и жилые высотные дома.
Cada vez me sorprendo mas de la fuerza con la que se sacudió la tierra en Venezuela, van apareciendo mas videos: pic.twitter.com/jNQutSYkR8— Javierhalamadrid (@Javierito321) July 5, 2026
Власти объявили о завершении поисково-спасательной операции, однако многие семьи продолжают самостоятельно искать родных под обломками зданий.
La cifra de fallecidos por los terremotos registrados en #Venezuela aumentó a 4.118, informó el presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano, Jorge Rodríguez.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 10, 2026
Se han contabilizado 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas, 86.794 familias atendidas y 17.907… pic.twitter.com/95VD7ddjWs
По оценке ООН, помощь необходима около 1,3 млн человек. Организация запросила почти 300 млн долларов на ликвидацию последствий катастрофы. Предварительный ущерб от стихии оценивается в 37 млрд долларов. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали и временные медицинские пункты.
🇻🇪#Venezuela - Históricamente, cada terremoto deja un colapso emblemático por su nivel de destrucción, Aunque todos son devastadores,creo que el desastre de los edificios de la Misión Vivienda es, sin duda, el más impactante.— DatoWorld (@DatosAme24) July 4, 2026
¿Qué opinan? pic.twitter.com/tgRb8L7bPv
Тем временем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что власти приняли все необходимые меры для ликвидации последствий бедствия. Она также призвала разблокировать замороженные за рубежом активы страны, включая около 30 тонн золота, чтобы направить эти средства на восстановление разрушенных районов.
🚨— Hector D. Vergara Carreño (@Vergarahd) July 4, 2026
🇻🇪#Venezuela
Las dimensiones de la catástrofe son enormes:
NO OFICIAL
Muertos: 2.645 †
Heridos: 12.666
ONU: 50.000
Muchas edificaciones se desplomaron, otras quedaron en estado crítico, inhabitable.
La magnitud del daño agrava la situación económica/social pic.twitter.com/r4rvzgiw0K
Вместе с тем часть жителей критикует действия властей, считая, что в первые дни после катастрофы помощь поступала недостаточно быстро, а международная поддержка начала оказываться лишь спустя некоторое время.
24 июня 2026 года север Венесуэлы содрогнулся от редкого природного явления – "сейсмического дуплета". Два мощнейших подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом всего в 40 секунд, спровоцировав масштабную катастрофу.