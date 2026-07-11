#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4 тысячи человек – видео последствий

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:09 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Число погибших в результате сильных землетрясений в Венесуэле достигло 4118 человек. По данным властей, еще 16 740 человек получили ранения. Несмотря на завершение официальной поисково-спасательной операции, родственники пропавших самостоятельно разбирают завалы, сообщает Zakon.kz.

В Венесуэле продолжает расти число жертв разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня. По последним официальным данным, погибли 4118 человек, еще 16 740 получили различные травмы, сообщает The Guardian. Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Наиболее серьезно пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где подземные толчки магнитудой 7,5 и 7,2 практически стерли с лица земли целые кварталы и жилые высотные дома.

Власти объявили о завершении поисково-спасательной операции, однако многие семьи продолжают самостоятельно искать родных под обломками зданий.

По оценке ООН, помощь необходима около 1,3 млн человек. Организация запросила почти 300 млн долларов на ликвидацию последствий катастрофы. Предварительный ущерб от стихии оценивается в 37 млрд долларов. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали и временные медицинские пункты.

Тем временем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что власти приняли все необходимые меры для ликвидации последствий бедствия. Она также призвала разблокировать замороженные за рубежом активы страны, включая около 30 тонн золота, чтобы направить эти средства на восстановление разрушенных районов.

Вместе с тем часть жителей критикует действия властей, считая, что в первые дни после катастрофы помощь поступала недостаточно быстро, а международная поддержка начала оказываться лишь спустя некоторое время.

24 июня 2026 года север Венесуэлы содрогнулся от редкого природного явления – "сейсмического дуплета". Два мощнейших подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом всего в 40 секунд, спровоцировав масштабную катастрофу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
После двойного землетрясения в Венесуэле без жилья остаются почти 18 тысяч человек
00:36, 07 июля 2026
После двойного землетрясения в Венесуэле без жилья остаются около 18 тысяч человек
землетрясение
16:54, 30 марта 2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
израильские атаки унесли жизни около 300 человек в Ливане
20:43, 07 марта 2026
Израильские атаки в Ливане: число жертв превысило 290 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Елимай&quot; назначил нового председателя правления клуба
12:15, Сегодня
"Елимай" назначил нового председателя правления клуба
Боксёр из Казахстана Едиге Нургожа перебил японца и вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:31, Сегодня
Боксёр из Казахстана Едиге Нургожа перебил японца и вышел в полуфинал чемпионата Азии
Дидар Сыдыкбек покинул пост руководителя &quot;Тараза&quot;
11:15, Сегодня
Дидар Сыдыкбек покинул пост руководителя "Тараза"
Казахстанский боксёр Адиль Асканбай вышел в полуфинал чемпионата Азии
10:32, Сегодня
Казахстанский боксёр Адиль Асканбай вышел в полуфинал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: