Катер с иностранными туристами перевернулся у берегов Вьетнама: погибли 15 человек (видео)
По информации издания VnExpress, судно возвращалось с острова Хон Мэй Рут Нгоай, когда примерно в 400 метрах от берега неожиданно потеряло управление и перевернулось. Все находившиеся на борту оказались в воде.
Boat capsizes in Phu Quoc, 18 dead. Most of tourits are Indian pic.twitter.com/VmwDdha0Hn— Linh (@holinh87) July 11, 2026
Очевидцы рассказали, что первыми на помощь прибыли экипажи находившихся поблизости туристических судов. Позже к спасательной операции подключились пограничники, военно-морские силы, береговая охрана и другие экстренные службы. Однако работы осложнялись тем, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри перевернувшегося катера.
15 Indian tourists die after boat capsizes near Vietnam's Phu Quoc Island— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 11, 2026
Search and rescue operations are underway after the boat capsized, the Indian Embassy said. pic.twitter.com/PLxsUoQShC
Как отмечается в материале издания, лишь немногих пострадавших удалось извлечь из воды в сознании. Во время происшествия в районе морской акватории Антхой наблюдались высокие волны, хотя дождя не было, а другие туристические суда продолжали движение.
Все тела погибших уже обнаружены. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Причины крушения скоростного катера устанавливаются, расследование продолжается.
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