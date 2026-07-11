Катер с иностранными туристами перевернулся у берегов Вьетнама: погибли 15 человек (видео)

У побережья вьетнамского острова Фукуок перевернулся скоростной катер с туристами. На борту находились 36 человек, включая 32 граждан Индии и четырех членов экипажа. В результате происшествия погибли 15 человек, 21-го удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания VnExpress, судно возвращалось с острова Хон Мэй Рут Нгоай, когда примерно в 400 метрах от берега неожиданно потеряло управление и перевернулось. Все находившиеся на борту оказались в воде.

Boat capsizes in Phu Quoc, 18 dead. Most of tourits are Indian pic.twitter.com/VmwDdha0Hn — Linh (@holinh87) July 11, 2026

Очевидцы рассказали, что первыми на помощь прибыли экипажи находившихся поблизости туристических судов. Позже к спасательной операции подключились пограничники, военно-морские силы, береговая охрана и другие экстренные службы. Однако работы осложнялись тем, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри перевернувшегося катера.

15 Indian tourists die after boat capsizes near Vietnam's Phu Quoc Island

Search and rescue operations are underway after the boat capsized, the Indian Embassy said. pic.twitter.com/PLxsUoQShC — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 11, 2026

Как отмечается в материале издания, лишь немногих пострадавших удалось извлечь из воды в сознании. Во время происшествия в районе морской акватории Антхой наблюдались высокие волны, хотя дождя не было, а другие туристические суда продолжали движение.

Все тела погибших уже обнаружены. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Причины крушения скоростного катера устанавливаются, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Испании от жары умирают туристы.