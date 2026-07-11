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Мир

Катер с иностранными туристами перевернулся у берегов Вьетнама: погибли 15 человек (видео)

отдых на море, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 16:03 Фото: pixabay
У побережья вьетнамского острова Фукуок перевернулся скоростной катер с туристами. На борту находились 36 человек, включая 32 граждан Индии и четырех членов экипажа. В результате происшествия погибли 15 человек, 21-го удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания VnExpress, судно возвращалось с острова Хон Мэй Рут Нгоай, когда примерно в 400 метрах от берега неожиданно потеряло управление и перевернулось. Все находившиеся на борту оказались в воде.

Очевидцы рассказали, что первыми на помощь прибыли экипажи находившихся поблизости туристических судов. Позже к спасательной операции подключились пограничники, военно-морские силы, береговая охрана и другие экстренные службы. Однако работы осложнялись тем, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри перевернувшегося катера.

Как отмечается в материале издания, лишь немногих пострадавших удалось извлечь из воды в сознании. Во время происшествия в районе морской акватории Антхой наблюдались высокие волны, хотя дождя не было, а другие туристические суда продолжали движение.

Все тела погибших уже обнаружены. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Причины крушения скоростного катера устанавливаются, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Испании от жары умирают туристы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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