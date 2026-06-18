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Общество

Экстремально опасная жара надвигается на 14 областей Казахстана 19 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 18:19 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 19 июня 2026 года. Из него следует, что большую часть страны накроет экстремально опасная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, днем сильная жара +35+42°С ожидается сразу в 14 регионах:

  • в Атырауской области,
  • в Мангистауской области,
  • в Акмолинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в Алматинской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу,
  • в области Улытау,
  • на юге Западно-Казахстанской области,
  • на юге Костанайской области,
  • на юге, востоке Актюбинской области,
  • на севере Кызылординской области.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на юге, юго-востоке страны – сильные дожди, на северо-западе, юге, в центре – шквал. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на юге Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге, востоке Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, в центре Акмолинской, на юге, западе Алматинской областей, в центре, на юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, на западе, в центре Карагандинской областей, на востоке, юге области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, севере Туркестанской, на западе, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на востоке, западе области Жетысу.

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Ранее синоптики сообщили, что жара в Казахстане во втором летнем месяце достигнет отметки +50°С. Подробнее о погоде на июль-2026 можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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