В Казахстане приостановили деятельность ряда стоматологий
Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана 19 марта 2026 года отчиталось о проводимых внеплановых проверках стоматологических клиник по всей стране, сообщает Zakon.kz.
Согласно отчету ведомства, всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники.
По последним данным, уже проведено 392 проверки.
Так, в 103 клиниках нарушений не выявлено.
Из 174 стоматологических клиник, прекративших свою деятельность, по 56 – зарегистрирован добровольный возврат лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В отдельных случаях приняты меры оперативного реагирования в виде приостановления деятельности субъекта от 30 до 90 дней и отстранение от работы на 30 дней в отношении медицинских сотрудников.
Материал по теме
Кому доступны стоматологические услуги в рамках ОСМС
10 марта 2026 года председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, могут ли в Казахстане возобновить лечение зубов за счет пенсионных.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript