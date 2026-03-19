События

В Казахстане приостановили деятельность ряда стоматологий

кабинет, стоматолог, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 19:12 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана 19 марта 2026 года отчиталось о проводимых внеплановых проверках стоматологических клиник по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету ведомства, всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники.

По последним данным, уже проведено 392 проверки.

Так, в 103 клиниках нарушений не выявлено.

Из 174 стоматологических клиник, прекративших свою деятельность, по 56 – зарегистрирован добровольный возврат лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В отдельных случаях приняты меры оперативного реагирования в виде приостановления деятельности субъекта от 30 до 90 дней и отстранение от работы на 30 дней в отношении медицинских сотрудников.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 19:12
Кому доступны стоматологические услуги в рамках ОСМС

10 марта 2026 года председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, могут ли в Казахстане возобновить лечение зубов за счет пенсионных.

Анастасия Московчук
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
