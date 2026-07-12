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Мир

Жительница Кыргызстана спаслась от насильника благодаря крови из пальца

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 03:32 Фото: pexels
Кровотечение из пальца спасло уроженку Кыргызстана от соотечественника, пытавшегося изнасиловать ее в помещении фитнес-клуба на Открытом шоссе в Москве (Россия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет "МК", инцидент произошел в декабре 2025 года. 27-летний мужчина трудился бригадиром по ремонту помещений в оздоровительном комплексе на востоке Москвы.

Когда работа была почти выполнена, настала пора делать генеральную уборку, и кыргызстанец нашел по объявлению соотечественницу своего возраста.

Несколько дней техработница приводила в порядок помещения, пока бригадир контролировал ее работу. Когда девушка пришла на работу за три дня до Нового года, работодатель неожиданно ворвался в туалет, где она переодевалась перед началом уборки.

Он ударил ее о стену и предупредил, что кричать бесполезно, так как до обеда в офис никто не придет. Затем он начал раздевать несчастную, но при сопротивлении она повредила ноготь на пальце. У девушки хлынула кровь. Это сразу же остудило пыл насильника.

Целый час он в бешенстве носился по туалету, пытаясь решить, что делать. Так как кровотечение у его жертвы не останавливалось, он позволил ей сходить в аптеку, забрав паспорт и деньги, но дав 5000 рублей (30 611 тенге) на лекарства.

Вместо аптеки девушка сразу же отправилась в отдел полиции. Когда злоумышленник догадался о ее планах, то стал закидывать потерпевшую угрожающими сообщениями. Стражи порядка по ее заявлению отправились в фитнес-клуб и задержали насильника.

Московские следователи предъявили мигранту обвинение в покушении на изнасилование и иных действиях сексуализированного характера. Преображенский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что пенсионера подозревают в спичечной афере на 20 млн тенге.

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Аксинья Титова
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