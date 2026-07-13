Раскрыт секрет похудения 45-летней женщины, сбросившей 32 килограмма

Британка похудела на 32 килограмма и стала бодибилдершей в 45 лет ради своего сына. Линдси Келли поделилась своей историей жесткой дисциплины, которая помогла ей навсегда отказаться от пассивного образа жизни, передает Zakon.kz.

По словам Келли, раньше она вела пассивный образ жизни: заказывала еду с доставкой, много пила и часто лежала на диване. Однако в январе 2024 года она устала от этого и решила измениться ради сына.

"Хотела стать для него примером и показать, чего можно добиться", – объяснила британка изданию Daily Mirror.

Женщина наняла персонального тренера, стала ходить в зал и питаться пять раз в день. Рацион Келли почти не менялся изо дня в день: овсянка с йогуртом, курица с рисом, роллы с курицей, фарш с картофелем и овощами, а также хлеб с арахисовой пастой. Благодаря здоровым привычкам ей удалось похудеть на 32 килограмма.

В процессе похудения Келли даже смогла найти новую страсть – бодибилдинг. Сейчас она активно участвует в различных соревнованиях и поддерживает форму.

Келли рассказала, что встает в четыре утра, 40 минут делает кардио натощак, а после идет на работу пешком. 12-часовой рабочий день она завершает силовой тренировкой в зале.

"Поначалу было мучительно, но через пару недель втягиваешься, и это становится привычкой. Сейчас мне это даже нравится – я ценю структуру и дисциплину, но это приходит только со временем", – призналась она.

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