Раскрыт секрет похудения 45-летней женщины, сбросившей 32 килограмма
По словам Келли, раньше она вела пассивный образ жизни: заказывала еду с доставкой, много пила и часто лежала на диване. Однако в январе 2024 года она устала от этого и решила измениться ради сына.
"Хотела стать для него примером и показать, чего можно добиться", – объяснила британка изданию Daily Mirror.
Женщина наняла персонального тренера, стала ходить в зал и питаться пять раз в день. Рацион Келли почти не менялся изо дня в день: овсянка с йогуртом, курица с рисом, роллы с курицей, фарш с картофелем и овощами, а также хлеб с арахисовой пастой. Благодаря здоровым привычкам ей удалось похудеть на 32 килограмма.
В процессе похудения Келли даже смогла найти новую страсть – бодибилдинг. Сейчас она активно участвует в различных соревнованиях и поддерживает форму.
Келли рассказала, что встает в четыре утра, 40 минут делает кардио натощак, а после идет на работу пешком. 12-часовой рабочий день она завершает силовой тренировкой в зале.
"Поначалу было мучительно, но через пару недель втягиваешься, и это становится привычкой. Сейчас мне это даже нравится – я ценю структуру и дисциплину, но это приходит только со временем", – призналась она.
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