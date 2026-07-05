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157-килограммовый мужчина изменил всего две вещи и стал неузнаваем

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:32 Фото: pixabay
Отказ от фастфуда и любовь к футболу помогли 157-килограммовому британцу экстремально похудеть и полностью сменить гардероб. Своим опытом борьбы с лишним весом Джеймс Нэш вдохновил не только пользователей Сети, но и собственную девушку, передает Zakon.kz.

Мужчина изданию Daily Mirror рассказал, что решил похудеть, когда его вес – 157 килограммов – стал негативно влиять на здоровье. Для этого он изменил две вещи в жизни: стал правильно питаться и активно заниматься футболом.

Он записался в специальную программу, которая помогает похудеть с помощью любимого спорта. Диета мужчины была строгой. Раньше он часто ел в "Макдональдсе", покупал сэндвичи, энергетики, чипсы, пиццу, пироги, сосиски и шоколадные батончики.

"Начав худеть, он практически полностью отказался от углеводов и стал потреблять много белка. Теперь его рацион состоит из овощей, фруктов, курицы и яиц. Он признался, что может иногда побаловать себя вредными перекусами, но всегда считает калории, чтобы не выходить за дневную норму", – говорится в сообщении.

По словам Нэша, он осознал, как сильно похудел, только когда ему пришлось сменить весь гардероб. Он отметил, что похудение улучшило его физическое и моральное состояние. Вместе с ним здоровый образ жизни начала вести и его девушка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Канат Болысбек
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