Три самолета кружили над Германией из-за мертвого зайца в аэропорту

Самолет Cessna из Ганновера и пассажирский Airbus A321 из Барселоны были вынуждены около получаса кружить в зоне ожидания, а еще один регулярный рейс перенаправили в Лейпциг из-за мертвого зайца на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дрездена, сообщает Zakon.kz.

Заяц выбежал на полосу 12 июля около 20:00 именно в тот момент, когда самолет касался земли. Животное погибло, однако воздушное судно не получило никаких повреждений и позднее продолжило полет. Как передает Bild, инцидент автоматически запустил обязательный протокол безопасности.

"После происшествия специалисты были обязаны проверить полосу на наличие посторонних предметов", – говорится в публикации.

Сотрудники аэропорта и пожарной службы убрали останки животного и очистили покрытие от следов крови. Из-за этого взлетно-посадочная полоса была закрыта с 20:10 до 20:40. После завершения проверки полосу вновь открыли, и работа аэропорта вернулась к обычному режиму.

Днями ранее самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после нештатной ситуации в воздухе. Оказалось, что после взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя.