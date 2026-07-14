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Мир

Три самолета кружили над Германией из-за мертвого зайца в аэропорту

Аэропорт Дрездена, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 07:00 Фото: pixabay
Самолет Cessna из Ганновера и пассажирский Airbus A321 из Барселоны были вынуждены около получаса кружить в зоне ожидания, а еще один регулярный рейс перенаправили в Лейпциг из-за мертвого зайца на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дрездена, сообщает Zakon.kz.

Заяц выбежал на полосу 12 июля около 20:00 именно в тот момент, когда самолет касался земли. Животное погибло, однако воздушное судно не получило никаких повреждений и позднее продолжило полет. Как передает Bild, инцидент автоматически запустил обязательный протокол безопасности.

"После происшествия специалисты были обязаны проверить полосу на наличие посторонних предметов", – говорится в публикации.

Сотрудники аэропорта и пожарной службы убрали останки животного и очистили покрытие от следов крови. Из-за этого взлетно-посадочная полоса была закрыта с 20:10 до 20:40. После завершения проверки полосу вновь открыли, и работа аэропорта вернулась к обычному режиму.

Днями ранее самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после нештатной ситуации в воздухе. Оказалось, что после взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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