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Мир

Белуга, язык и необычный десерт: на МКС впервые отправили запрещенные ранее продукты

изысканная еда, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 21:37 Фото: pixabay
Вместе с экипажем корабля "Союз МС-29" на Международную космическую станцию отправился необычный груз – первый в истории отечественной космонавтики гастрономический сет, сообщает Zakon.kz.

На Международную космическую станцию впервые в истории космонавтики доставят специальный гастрономический сет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Роскосмос".

Необычный груз отправился 14 июля на борту пилотируемого корабля "Союз МС-29" вместе с экипажем экспедиции МКС-75, сообщили в "Роскосмосе".

В набор вошли продукты, сертифицированные для использования на борту станции. Из них космонавты приготовят несколько необычных блюд, следуя видеоинструкциям профессиональных шеф-поваров.

В изысканное космическое меню вошли: белуга с картофелем и икрой, ряпушка с томатами, язык с соусом из хрена, паюсной икрой и бородинским хлебом, десерт "Детское воспоминание" из печенья, орехов и ягод.

В мессенджере Государственной корпорации по космической деятельности разместили фотографии деликатесов:

Белуга, язык и необычный десерт, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 21:37

Фото: t.me/roscosmos_gk

Первые два блюда разработала команда Института гастрономии под руководством известного российского бренд-шефа Романа Чемеренко. Автором языка с хреном и необычного десерта стал бренд-шеф ресторанного альянса Владимир Мухин.

В "Роскосмосе" отметили, что опубликованные фотографии показывают, как блюда выглядят на Земле. Теперь космонавтам предстоит повторить их уже в условиях невесомости.

Накануне появились первые кадры из космоса перед встречей экипажа МКС-75.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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