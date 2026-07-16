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Мир

Самолет главы ЮАР вновь попал в неприятности: президенту пришлось менять планы

Самолет президента ЮАР экстренно вернулся на базу из-за технической неисправности, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 22:45 Фото: magnific.com
Президент ЮАР Сирил Рамафоса не смог прибыть в Дурбан на запланированное мероприятие из-за неполадки на борту правительственного самолета Inkwazi. Воздушное судно вскоре после вылета было вынуждено развернуться и вернуться на авиабазу Ватерклуф в провинции Гаутенг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Briefly News со ссылкой на официального представителя президента Винсента Магвеня, причиной возврата стала техническая неисправность, из-за которой продолжение полета оказалось невозможным. В результате Рамафоса пропустил церемонию запуска производства новой модели Toyota Hilux, где он должен был выступить с программной речью.

Несмотря на отсутствие главы государства на площадке, президент подключился к мероприятию дистанционно и выступил в режиме видеосвязи. Церемония была посвящена началу выпуска нового поколения Hilux на южноафриканском предприятии Toyota и должна была подчеркнуть роль страны в развитии автомобильной промышленности.

Этот случай стал не первым, когда президентский самолет Inkwazi создает проблемы для Рамафосы. В феврале 2025 года борт был временно выведен из эксплуатации из-за повреждения лобового стекла, из-за чего президенту пришлось пропустить важное заседание правительства. Позже он также был замечен среди пассажиров обычного коммерческого рейса в Лондон.

Неполадки с официальным самолетом вновь привлекли внимание к вопросу надежности воздушного транспорта, используемого руководством ЮАР. При этом сама церемония Toyota прошла по плану и стала важным событием для автомобильной отрасли страны, где Hilux остается одной из наиболее известных моделей локальной сборки.

Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания приостанавливает рейсы в Дубай с 21 июля.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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