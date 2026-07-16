Никарагуа обвинила Италию в оскорблении и разорвала дипломатические отношения

Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Италией после заявлений главы итальянского МИД Антонио Таяни, который вновь потребовал экстрадиции бывшего члена террористической организации "Красные бригады" Алессио Казимирри, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство EFE, власти Никарагуа заявили, что решение принято в ответ на "необоснованные, агрессивные и безответственные" высказывания итальянского министра. В официальном заявлении правительства подчеркивается, что слова Таяни были восприняты как оскорбление народа и руководства страны, а разрыв дипотношений назван проявлением национального суверенитета.

Поводом для конфликта стало выступление главы МИД Италии в Мадриде, где он напомнил об убийстве бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году. Таяни заявил, что Манагуа продолжает укрывать Алессио Казимирри – одного из участников похищения и убийства политика, несмотря на неоднократные запросы Италии о его выдаче.

Алессио Казимирри, которому сейчас 74 года, был приговорен в Италии к шести пожизненным срокам за участие в террористических актах, включая нападение на охрану Альдо Моро и его убийство. В начале 1980-х годов он покинул Италию и с 1983 года проживает в Никарагуа, где получил гражданство и занимается ресторанным и рыбным бизнесом.

Власти Никарагуа сообщили, что уже официально уведомили Италию о прекращении дипломатических отношений и приступили к выполнению необходимых процедур для реализации этого решения.

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