Никарагуа обвинила Италию в оскорблении и разорвала дипломатические отношения
Как пишет агентство EFE, власти Никарагуа заявили, что решение принято в ответ на "необоснованные, агрессивные и безответственные" высказывания итальянского министра. В официальном заявлении правительства подчеркивается, что слова Таяни были восприняты как оскорбление народа и руководства страны, а разрыв дипотношений назван проявлением национального суверенитета.
Поводом для конфликта стало выступление главы МИД Италии в Мадриде, где он напомнил об убийстве бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году. Таяни заявил, что Манагуа продолжает укрывать Алессио Казимирри – одного из участников похищения и убийства политика, несмотря на неоднократные запросы Италии о его выдаче.
Алессио Казимирри, которому сейчас 74 года, был приговорен в Италии к шести пожизненным срокам за участие в террористических актах, включая нападение на охрану Альдо Моро и его убийство. В начале 1980-х годов он покинул Италию и с 1983 года проживает в Никарагуа, где получил гражданство и занимается ресторанным и рыбным бизнесом.
Власти Никарагуа сообщили, что уже официально уведомили Италию о прекращении дипломатических отношений и приступили к выполнению необходимых процедур для реализации этого решения.
Ранее была названа сумма, которую США потратили на конфликт с Ираном.