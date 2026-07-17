60-летняя велосипедистка выжила после укуса змеи-"убийцы" №2 в мире

В Австралии 60-летняя велосипедистка пережила нападение восточной коричневой змеи – второй по ядовитости сухопутной змеи в мире, сообщает Zakon.kz.

Известно, что инцидент произошел в сельской местности на севере Нового Южного Уэльса. Местная жительница по имени Мейли ехала на велосипеде по живописной тропе, как вдруг наехала на притаившуюся рептилию.

Уже дальше змея на ходу запуталась в велосипедной цепи и колесном механизме. Пытаясь освободиться, она укусила женщину за бедро. Мейли не растерялась и сумела прижать и зафиксировать голову ядовитой хищницы прямо во время движения.

Подоспевшие на помощь прохожие, пересказывает РБК Life перевод The Guardian, помогли распутать цепь и высвободить змею (из-за тяжелых травм рептилию позже пришлось усыпить).

Пострадавшую экстренно госпитализировали. К огромному удивлению врачей, женщине невероятно повезло: укус оказался "сухим". Змея не успела впрыснуть смертоносный токсин в кровь, и уже на следующее утро женщину выписали из больницы в полном здравии.

Восточная коричневая змея уступает по токсичности яда только материковому тайпану. Именно на этот вид приходится большинство смертей от укусов змей в Австралии. Ее яд вызывает паралич, отказ почек и мгновенную остановку сердца.

Чуть ранее стало известно, что спустя век в Гималаях выявили пять новых змей, которых ошибочно считали одним видом.