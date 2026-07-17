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Мир

Наркокурьер в форме пилота пытался пройти на рейс с 10 кг кокаина под одеждой

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 23:22 Фото: pexels
В Колумбии арестовали фальшивого пилота, который пытался провезти в Испанию 10 килограммов кокаина. Контрабандист в летной форме рассчитывал обойти строгий досмотр в аэропорту, но привлек внимание полиции, передает Zakon.kz.

Как пишет издание RTL Today, инцидент произошел 13 июля в воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе.

Мужчина в форме коммерческого пилота пытался использовать фиктивный статус, чтобы обойти стандартные процедуры безопасности и сесть на международный рейс, направляющийся в Барселону.

Однако на его поведение обратила внимания колумбийская полиция.

"В ходе обыска офицеры убедились, что пассажир, выдававший себя за члена экипажа, был контрабандистом. На его теле обнаружили шесть плотно упакованных пакетов с кокаином, спрятанных под формой. Пакеты были закреплены вокруг туловища с помощью пояса и нескольких слоев скотча", – отмечается в публикации.

По данным следствия, изъятая партия наркотиков была рассчитана примерно на 25 тысяч доз. Предполагается, что кокаин предназначался для дальнейшего распространения по всей Европе.

Ранее в Астане вынесли приговор по громкому делу о контрабанде наркотиков из Таиланда.

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Канат Болысбек
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