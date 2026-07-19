В аэропорту Китая "трудоустроили" семью бездомных кошек

В китайском аэропорту Ланьчжоу Чжунчуань взрослых кошек выпускают на короткие "патрули" для борьбы с грызунами в служебных помещениях, на багажных лентах, складах и кухнях, сообщает Zakon.kz.

Таким образом кот Саньбяо, кошка Цуйхуа и родившаяся в июне их дочь Цуйго буквально стали главными "сотрудниками" аэропорта. Для них возле выхода на посадку D58 построили застекленный кошачий домик, который в шутку называют "управлением по борьбе с мышами". Как пишет Sоuth China Моrning Роst, их дом оборудован системой вентиляции, поилкой, когтеточками и игровыми конструкциями.

"За животными закреплены реальные сотрудники аэропорта, которые ежедневно ухаживают за ними", – говорится в публикации.

По данным аэропорта, после того как в начале этого года кошек официально взяли под опеку, случаев появления крыс на территории больше не фиксировалось.

"Благодаря этому аэропорт практически отказался от использования химических средств против грызунов с резким запахом", – рассказали в аэропорту.

История началась еще во время строительства нового терминала. Тогда Саньбяо и Цуйхуа жили рядом со стройкой. Сотрудники заметили, что благодаря кошкам число грызунов значительно сократилось, и решили не прогонять животных, а подкармливать их.

Позже пассажиры начали публиковать в соцсетях видео с пушистыми "сотрудниками аэропорта", после чего они стали интернет-звездами. Руководство аэропорта организовало онлайн-голосование за их имена, построило для них отдельный домик, а после стерилизации, вакцинации и обработки от паразитов поселило кошек в новом жилище. Цуйхуа в июне родила котенка с помощью кесарева сечения в ветеринарной клинике, после чего мать и дочь присоединились к Саньбяо.

"Мы ожидали увидеть обычное изгнание бездомных животных, но вместо этого аэропорт обеспечил им безопасный дом и заботу", – отмечают интернет-пользователи.

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