В аэропорту Китая "трудоустроили" семью бездомных кошек
Таким образом кот Саньбяо, кошка Цуйхуа и родившаяся в июне их дочь Цуйго буквально стали главными "сотрудниками" аэропорта. Для них возле выхода на посадку D58 построили застекленный кошачий домик, который в шутку называют "управлением по борьбе с мышами". Как пишет Sоuth China Моrning Роst, их дом оборудован системой вентиляции, поилкой, когтеточками и игровыми конструкциями.
"За животными закреплены реальные сотрудники аэропорта, которые ежедневно ухаживают за ними", – говорится в публикации.
По данным аэропорта, после того как в начале этого года кошек официально взяли под опеку, случаев появления крыс на территории больше не фиксировалось.
"Благодаря этому аэропорт практически отказался от использования химических средств против грызунов с резким запахом", – рассказали в аэропорту.
История началась еще во время строительства нового терминала. Тогда Саньбяо и Цуйхуа жили рядом со стройкой. Сотрудники заметили, что благодаря кошкам число грызунов значительно сократилось, и решили не прогонять животных, а подкармливать их.
7月10日 兰州机场捕鼠办冲上抖音微博热搜— 无人机咻咻咻 (@swyxy4484) July 12, 2026
今年初，两只长期在兰州中川机场活动的流浪猫因捕鼠"尽职"。机场将其收编
任命他俩为捕鼠办主任、副主任，向全网征集名字，最终定名为"丧彪"与"翠花"
它们一家三口生活在T3航站楼全封闭玻璃猫舍内，配备猫窝、猫爬架、空气净化器等设施 pic.twitter.com/e5fnIXouDr
Позже пассажиры начали публиковать в соцсетях видео с пушистыми "сотрудниками аэропорта", после чего они стали интернет-звездами. Руководство аэропорта организовало онлайн-голосование за их имена, построило для них отдельный домик, а после стерилизации, вакцинации и обработки от паразитов поселило кошек в новом жилище. Цуйхуа в июне родила котенка с помощью кесарева сечения в ветеринарной клинике, после чего мать и дочь присоединились к Саньбяо.
"Мы ожидали увидеть обычное изгнание бездомных животных, но вместо этого аэропорт обеспечил им безопасный дом и заботу", – отмечают интернет-пользователи.
16 июля в китайском Шэньчжэне прошел первый в мире международный турнир по боям полноразмерных гуманоидных роботов.