Израиль объявил о планах создать три новых поселения в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении создать три форпоста "Нахаль" на севере сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Одновременно министр финансов Бецалель Смотрич объявил о выделении 1,3 млрд шекелей (более 400 млн долларов) на развитие десятков новых поселений на оккупированном Западном берегу.

По данным израильских СМИ, решение о финансировании было утверждено правительством еще в прошлом месяце, однако его не афишировали из-за ожидаемой негативной реакции со стороны США.

Форпосты "Нахаль" представляют собой военные объекты, которые в прошлом нередко становились основой для создания гражданских израильских поселений. По словам Каца, новые объекты появятся на местах бывших израильских поселений на севере Газы, пишет The Guardian.

Тем временем командующий Центральным военным округом Израиля генерал-майор Ави Блут, выступая на встрече с представителями движения поселенцев, заявил, что считает их "партнерами по безопасности" и высоко ценит их деятельность. Его слова вызвали критику со стороны правозащитников.

В опубликованном на этой неделе докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что насилие со стороны израильских поселенцев сопровождается систематической безнаказанностью, а сами поселения используются для расширения израильского контроля над оккупированными территориями.

Израильская организация "Мир сейчас" заявила, что строительные работы ведутся как минимум на семи новых объектах, которые могут быть заселены до парламентских выборов, назначенных на 27 октября.

Правозащитник Дрор Эткес из организации "Керем Навот" отметил, что форпосты "Нахаль" исторически создавались как военные объекты, однако впоследствии многие из них превращались в постоянные гражданские поселения.

Во время визита в Газу Кац также заявил, что намерен продвигать создание новых поселений после получения соответствующего одобрения правительства.

По данным Армии обороны Израиля, под ее контролем сейчас находится около 65% территории сектора Газа. Заместитель начальника Генштаба Тамир Ядай заявил, что в ходе военной операции были уничтожены более 70 тысяч "террористов".

При этом палестинские органы здравоохранения сообщают о более чем 73 тысячах погибших, среди которых свыше 21 тысячи детей, более 10 тысяч женщин моложе 60 лет и более 5 тысяч пожилых людей. Израильские военные ранее признавали, что база данных погибших, составленная палестинской стороной, в целом соответствует действительности, однако подчеркнули, что продолжают собственную проверку и оценку потерь. На вопросы о том, входят ли женщины и дети в озвученное военными число "террористов", представители ЦАХАЛ прямо не ответили.

Армия обороны Израиля также отказалась комментировать заявления Ави Блута о поддержке поселенцев, отметив, что вопросы создания новых поселений относятся к компетенции политического руководства.

Материал по теме Биньямина Нетаньяху объявили в международный розыск

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа.