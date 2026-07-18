Динозавр дороже картины Пикассо: почему древние останки стали объектом охоты

Скелеты динозавров превратились в один из самых необычных объектов роскошного коллекционирования. Миллиардеры, знаменитости и частные инвесторы готовы платить десятки миллионов долларов за редкие доисторические находки, рассматривая их как экспонаты и альтернативные инвестиции.

По информации издания AzerNews, рынок окаменелостей постепенно становится сопоставимым с сегментами редкого искусства, спортивных активов и исторических предметов коллекционирования. Одним из самых известных примеров стал скелет динозавра Shen, название которого переводится с китайского как "божественный". Окаменелость возрастом в десятки миллионов лет выставили на аукцион Christie’s в 2022 году, а ее стоимость оценивали в 15-25 млн долларов.

Интерес к останкам динозавров значительно вырос еще до продажи Shen. В 2020 году скелет тираннозавра по имени Stan был продан на Christie’s за 31,8 млн долларов. Спустя два года миллиардер и основатель хедж-фонда Кен Гриффин приобрел стегозавра Apex за рекордные 44,6 млн долларов.

Стоимость таких находок зависит от нескольких факторов: подлинности, редкости, истории происхождения и интереса покупателей. При этом рынок остается слабо регулируемым, а спрос со стороны частных коллекционеров продолжает расти.

Эксперты отмечают, что активное участие частных покупателей создает проблему для музеев и научных организаций. Многие учреждения не могут конкурировать с финансовыми возможностями состоятельных коллекционеров, из-за чего часть важных с научной точки зрения образцов может оставаться вне публичного доступа.

Ранее сообщалось, что неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра.