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Мир

Тысячи военных Италии вышли на протест: чего требуют участники масштабной акции в Риме

Тысячи военных Италии вышли на протест в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 01:52 Фото: magnific.com
Тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов приняли участие в масштабной акции в Риме, потребовав от властей улучшения условий службы, повышения социальных гарантий и решения накопившихся проблем в сфере обороны и безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации издания LRM Sindacato Militari, марш начался на площади Республики и прошел через центральные улицы итальянской столицы до площади Эсквилино. Участники заявили, что главная цель акции – привлечь внимание правительства к вопросам оплаты труда, пенсионного обеспечения и защиты прав сотрудников силовых структур.

В демонстрации участвовала и организация Libera Rappresentanza dei Militari (LRM), которая направила многочисленную делегацию из представителей и членов объединения из разных регионов Италии. Ее участники выступили вместе с другими профсоюзными организациями, представляющими интересы военнослужащих.

Среди основных требований участников акции – повышение зарплат с учетом роста стоимости жизни, реформа военной пенсионной системы, дополнительное финансирование армии, а также расширение экономических и правовых гарантий для личного состава. По мнению организаторов, действующие меры поддержки не отвечают реальным потребностям военнослужащих.

Представители LRM заявили, что намерены продолжать работу с государственными структурами и добиваться конкретных решений. По их словам, массовое участие в акции показало, что недовольство среди сотрудников оборонного сектора носит широкий характер, а военные ожидают от властей не только обещаний, но и практических действий.

Ранее сообщалось, что президент Боливии ввел ЧП и направил армию против протестующих.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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