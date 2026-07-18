Тысячи военных Италии вышли на протест: чего требуют участники масштабной акции в Риме

Тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов приняли участие в масштабной акции в Риме, потребовав от властей улучшения условий службы, повышения социальных гарантий и решения накопившихся проблем в сфере обороны и безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации издания LRM Sindacato Militari, марш начался на площади Республики и прошел через центральные улицы итальянской столицы до площади Эсквилино. Участники заявили, что главная цель акции – привлечь внимание правительства к вопросам оплаты труда, пенсионного обеспечения и защиты прав сотрудников силовых структур.

В демонстрации участвовала и организация Libera Rappresentanza dei Militari (LRM), которая направила многочисленную делегацию из представителей и членов объединения из разных регионов Италии. Ее участники выступили вместе с другими профсоюзными организациями, представляющими интересы военнослужащих.

Среди основных требований участников акции – повышение зарплат с учетом роста стоимости жизни, реформа военной пенсионной системы, дополнительное финансирование армии, а также расширение экономических и правовых гарантий для личного состава. По мнению организаторов, действующие меры поддержки не отвечают реальным потребностям военнослужащих.

Представители LRM заявили, что намерены продолжать работу с государственными структурами и добиваться конкретных решений. По их словам, массовое участие в акции показало, что недовольство среди сотрудников оборонного сектора носит широкий характер, а военные ожидают от властей не только обещаний, но и практических действий.

Oggi si è svolta la più grande manifestazione di protesta dei sindacati dei militari dal 2003



Mentre il #governodellafuffa butta 19 miliardi in armi nuove nuove, i militari

lamentano un contratto scaduto da anni e condizioni sempre peggiori.#Crosetto dov'è? Di nuovo in vacanza? pic.twitter.com/8vTHvUgjav — Kenny Unchained (@40acresandamu) July 18, 2026

Ранее сообщалось, что президент Боливии ввел ЧП и направил армию против протестующих.