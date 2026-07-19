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Мир

Посол США в ООН отверг угрозы мэра Нью-Йорка арестовать Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 13:00 Фото: wikimedia
Посол США в ООН Майк Уолц заявил, что слова мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани о возможном аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время сентябрьской Генассамблеи ООН являются "чистым политическим театром", сообщает Zakon.kz.

По словам Уолца, США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, а соглашение о штаб-квартире ООН и нормы дипломатического иммунитета защищают глав правительств, прибывающих на мероприятия организации. Он подчеркнул, что федеральное законодательство имеет приоритет над решениями местных властей, пишет New York Post.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в ответ раскритиковал Мамдани, заявив, что мэр должен заниматься проблемами Нью-Йорка, а не внешней политикой. По его словам, Нетаньяху приедет на Генеральную Ассамблею ООН и выступит с речью.

Глава Еврейского совета по связям с общественностью Нью-Йорка (JCRC-NY) Марк Трейгер также заявил, что жители города избрали мэра для решения местных вопросов, а не для участия в международной политике. По его мнению, администрации следует сосредоточиться на безопасности, доступности жизни в городе и поддержке муниципальных работников.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти изучают возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в Нью-Йорк.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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