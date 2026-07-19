Мужчина выловил загадочную золотую рыбу и принял неожиданное решение

Житель США поймал в местном озере судака-мутанта ярко-золотого цвета, но в итоге пожалел его и отпустил. Теперь рыбак планирует заказать точную пластиковую копию необычного улова, чтобы украсить свой дом, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Outdoor Life, уникального светлоперого судака длиной 68,5 сантиметра добыл Итан Беар, который рыбачил с друзьями на озере 10 июля 2026 года. С утра они успели поймать несколько судаков, но потом стало жарко, и рыба ушла на глубину.

С помощью эхолота мужчина заметил рыбу неподалеку, но сначала не очень хотел ловить ее, потому что она казалась слишком маленькой.

"В итоге Беар все же решил попытать удачу и забросил удочку. Когда рыба выпрыгнула из воды, рыбаки сразу же заметили, что она необычного ярко-золотого цвета. Беар признался, что они с приятелями даже немного испугались, когда в итоге достали из сачка золотого судака", – говорится в публикации.

Рыбак заявил, что у рыбы был так называемый ксантизм – редкое генетическое нарушение пигментации, при котором цвет кожи некоторых животных становится ярко-желтым или оранжевым.

Сначала Беар хотел сделать чучело из уникальной рыбы, но в итоге сфотографировал ее и отпустил. Теперь он собирается заказать ее копию, чтобы поставить на полку дома.

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