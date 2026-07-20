#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
469.83
536.83
5.97
Мир

США продолжают бомбардировки Ирана

США и Иран, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 06:26 Фото: Х/CENTCOM
В ночь на понедельник США начали новую серию ударов по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Американские военные наносят новые удары по Ирану девятую ночь подряд. Об этом рассказали в соцсетях Центрального командования США.

"Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", – сообщило CENTCOM в ночь на понедельник.

По данным иранского агентства Tasnim, взрывы в Тебризе, Чабахаре, Кенарке, Бендер-э Махшехре, а также в крупнейшем порту Ирана – порту Имама Хомейни.

Двое американских военнослужащих погибли, еще один пропал без вести в результате иранской атаки в Иордании. На этом фоне США ранее нанесли новые удары по объектам Корпуса стражей исламской революции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Испания - Аргентина
07:00, Сегодня
Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ-2026
Иран, атака, самолеты
09:12, 04 августа 2024
В США ожидают, что Иран может атаковать Израиль уже 5 августа
Куба решительно осуждает бомбардировку со стороны США ядерных объектов Ирана
06:46, 22 июня 2025
Куба осудила бомбардировку Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Испания победила Аргентину
03:00, 20 июля 2026
Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 18-го тура
00:46, 20 июля 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 18-го тура
Опубликован видеообзор победного матча &quot;Ордабасы&quot; против &quot;Елимая&quot; в КПЛ
00:12, 20 июля 2026
Опубликован видеообзор победного матча "Ордабасы" против "Елимая" в КПЛ
Борец Олжас Сырлыбай остался без "бронзы" на рейтинговом турнире в Будапеште
23:41, 19 июля 2026
Борец Олжас Сырлыбай остался без "бронзы" на рейтинговом турнире в Будапеште
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: