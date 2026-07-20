США продолжают бомбардировки Ирана

В ночь на понедельник США начали новую серию ударов по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Американские военные наносят новые удары по Ирану девятую ночь подряд. Об этом рассказали в соцсетях Центрального командования США.

"Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", – сообщило CENTCOM в ночь на понедельник.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

По данным иранского агентства Tasnim, взрывы в Тебризе, Чабахаре, Кенарке, Бендер-э Махшехре, а также в крупнейшем порту Ирана – порту Имама Хомейни.

Двое американских военнослужащих погибли, еще один пропал без вести в результате иранской атаки в Иордании. На этом фоне США ранее нанесли новые удары по объектам Корпуса стражей исламской революции.