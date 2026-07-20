Назначен новый аким Темиртау

В Темиртау назначили нового акима. Город возглавил Сапар Сатаев, который с мая 2023 года занимал должность акима Балхаша, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июля 2026 года, объявили в акимате Карагандинской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Сапар Сатаев. Нового руководителя представил активу Темиртау аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Также сообщается, что Ермаганбет Булекпаев обозначил приоритетные задачи, стоящие перед главой города.

"Сапар Сатаев обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития и имеет необходимые навыки. Кроме того, опыт работы в Балхаше позволил ему выстроить эффективное взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Уверен, этот опыт будет успешно применен и в Темиртау для дальнейшего развития сотрудничества с градообразующим металлургическим предприятием. Под его руководством реализованы масштабные проекты по модернизации тепло- и водоснабжения, ремонта дорог, что позволило значительно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг. Сапар Каиркенович, ваша главная задача – повышение качества жизни темиртаусцев, создание комфортной и безопасной городской среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития города", – сказал аким области.

В свою очередь Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает, чем сегодня живет Темиртау, какие вопросы требуют особого внимания и каких решений ждут жители.

"Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом и будет сосредоточена моя деятельность", – подчеркнул новый аким.

Сапар Сатаев родился 30 октября 1980 года в Карагандинской области. Окончил в 2001 году Темиртауский политехнический колледж, в 2018 году – Карагандинский государственный индустриальный университет, в 2009 году – Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикбаева (специальность "Строительство автомобильных дорог и аэродромов").

Трудовую деятельность начал в 2002 году в РГП "Казахавтодор". В разные годы работал заместителем директора и исполняющим обязанности директора КГКП "Ботақара су қожалығы". На государственной службе с 2010 года. Возглавлял пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В 2013-2015 годах занимал должность акима города Абая, затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Позже был акимом Приозерска.

С мая 2023 года и до назначения на новую должность Сапар Сатаев возглавлял Балхаш.

C 18 сентября 2024 года должность акима Темиртау занимал Галым Ашимов. 16 июля 2026 года он объявил о своей отставке. О завершении работы на посту главы города Ашимов заявил через социальные сети.