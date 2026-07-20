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Политика

Назначен новый аким Темиртау

Сапар Сатаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:49 Фото: gov.kz
В Темиртау назначили нового акима. Город возглавил Сапар Сатаев, который с мая 2023 года занимал должность акима Балхаша, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июля 2026 года, объявили в акимате Карагандинской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Сапар Сатаев. Нового руководителя представил активу Темиртау аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:49

Фото: gov.kz

Также сообщается, что Ермаганбет Булекпаев обозначил приоритетные задачи, стоящие перед главой города.

"Сапар Сатаев обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития и имеет необходимые навыки. Кроме того, опыт работы в Балхаше позволил ему выстроить эффективное взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Уверен, этот опыт будет успешно применен и в Темиртау для дальнейшего развития сотрудничества с градообразующим металлургическим предприятием. Под его руководством реализованы масштабные проекты по модернизации тепло- и водоснабжения, ремонта дорог, что позволило значительно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг. Сапар Каиркенович, ваша главная задача – повышение качества жизни темиртаусцев, создание комфортной и безопасной городской среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития города", – сказал аким области.

В свою очередь Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает, чем сегодня живет Темиртау, какие вопросы требуют особого внимания и каких решений ждут жители.

"Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом и будет сосредоточена моя деятельность", – подчеркнул новый аким.
аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:49

Фото: gov.kz

Сапар Сатаев родился 30 октября 1980 года в Карагандинской области. Окончил в 2001 году Темиртауский политехнический колледж, в 2018 году – Карагандинский государственный индустриальный университет, в 2009 году – Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикбаева (специальность "Строительство автомобильных дорог и аэродромов").

Трудовую деятельность начал в 2002 году в РГП "Казахавтодор". В разные годы работал заместителем директора и исполняющим обязанности директора КГКП "Ботақара су қожалығы". На государственной службе с 2010 года. Возглавлял пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В 2013-2015 годах занимал должность акима города Абая, затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Позже был акимом Приозерска.

С мая 2023 года и до назначения на новую должность Сапар Сатаев возглавлял Балхаш.

C 18 сентября 2024 года должность акима Темиртау занимал Галым Ашимов. 16 июля 2026 года он объявил о своей отставке. О завершении работы на посту главы города Ашимов заявил через социальные сети.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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