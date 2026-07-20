Кроссворды, книги и работа: секреты долголетия 101-летней журналистки

Американская журналистка Эйлин Лавин, которой исполнился 101 год, продолжает вести активную жизнь и работать редактором. Она поделилась своими секретами долголетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TODAY, еще в 2022 году она написала мемуары, в которых подвела итоги насыщенной биографии: раннее поступление в колледж, работа в журналистике, путешествия по Европе и Карибскому региону, а также многолетняя карьера в ведущих изданиях и издательских проектах.

По словам Лавин, главным фактором долголетия она считает не физическую активность, а постоянную тренировку ума. Каждое утро она читает несколько газет и журналов, решает кроссворды, знакомится с аналитическими материалами и следит за новостями. Кроме того, она посещает онлайн-лекции и продолжает интересоваться культурной жизнью.

Несмотря на возраст, Лавин до сих пор работает. С 2008 года она является старшим редактором издания о еврейской жизни Moment, где занимается вычиткой и редактированием материалов. За свою карьеру журналистка сотрудничала с различными газетами, работала в сфере связей с общественностью и принимала участие в проектах для образовательных и медицинских организаций.

Еще одним секретом активной жизни Лавин называет оптимизм. По ее словам, этому ее научила мать, которая всегда советовала смотреть на жизнь с лучшей стороны и стремиться приносить пользу окружающим. Даже после смерти мужа в 2014 году журналистка сохранила насыщенный круг общения, продолжила встречаться с друзьями и регулярно проводит время с детьми и внуками.

Эйлин Лавин признается, что никогда не чувствовала себя одинокой. Она поддерживает связь с друзьями разных поколений, играет в бридж и покер, смотрит любимые интеллектуальные телешоу и общается с близкими. Оглядываясь на прожитые годы, журналистка говорит, что ее жизнь оказалась по-настоящему удивительной.

Eileen Lavine, 101, still works as a journalist. She shares her three simple longevity tips. https://t.co/aVhSouV0dY — TODAY (@TODAYshow) July 13, 2026

Ранее 101-летняя долгожительница рассказала, как дожить до глубокой старости и не растерять оптимизм.