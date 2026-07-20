#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.83
536.83
5.97
Мир

Кроссворды, книги и работа: секреты долголетия 101-летней журналистки

секреты долголетия, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 18:43 Фото: magnific.com
Американская журналистка Эйлин Лавин, которой исполнился 101 год, продолжает вести активную жизнь и работать редактором. Она поделилась своими секретами долголетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TODAY, еще в 2022 году она написала мемуары, в которых подвела итоги насыщенной биографии: раннее поступление в колледж, работа в журналистике, путешествия по Европе и Карибскому региону, а также многолетняя карьера в ведущих изданиях и издательских проектах.

По словам Лавин, главным фактором долголетия она считает не физическую активность, а постоянную тренировку ума. Каждое утро она читает несколько газет и журналов, решает кроссворды, знакомится с аналитическими материалами и следит за новостями. Кроме того, она посещает онлайн-лекции и продолжает интересоваться культурной жизнью.

Несмотря на возраст, Лавин до сих пор работает. С 2008 года она является старшим редактором издания о еврейской жизни Moment, где занимается вычиткой и редактированием материалов. За свою карьеру журналистка сотрудничала с различными газетами, работала в сфере связей с общественностью и принимала участие в проектах для образовательных и медицинских организаций.

Еще одним секретом активной жизни Лавин называет оптимизм. По ее словам, этому ее научила мать, которая всегда советовала смотреть на жизнь с лучшей стороны и стремиться приносить пользу окружающим. Даже после смерти мужа в 2014 году журналистка сохранила насыщенный круг общения, продолжила встречаться с друзьями и регулярно проводит время с детьми и внуками.

Эйлин Лавин признается, что никогда не чувствовала себя одинокой. Она поддерживает связь с друзьями разных поколений, играет в бридж и покер, смотрит любимые интеллектуальные телешоу и общается с близкими. Оглядываясь на прожитые годы, журналистка говорит, что ее жизнь оказалась по-настоящему удивительной.

Ранее 101-летняя долгожительница рассказала, как дожить до глубокой старости и не растерять оптимизм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
пенсионерка из Китая поразила людей физической подготовкой
01:56, 16 июня 2025
Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
00:13, 11 июня 2026
Секрет долголетия 103-летней женщины оказался неожиданно простым
актер Дик Ван Дайк
13:03, 18 декабря 2025
Отметивший 100 лет легендарный Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия: ученые согласны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:39, Сегодня
"Кайрат" узнал возможного соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Фото: НОК РК
18:10, Сегодня
Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по художественной гимнастике
Никола Бурич
17:55, Сегодня
Футболист из Хорватии подписал контракт с "Астаной"
Дрикус Дю Плесси
17:44, Сегодня
Бывший чемпион UFC Дю Плесси надеется на титульный бой после победы над Усманом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: