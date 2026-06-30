Похищение студентки для замужества предотвратили полицейские Казахстана

Авто с невестой, просившей о помощи, задержали на трассе в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Легковушка с несостоявшимися молодоженами привлекла внимание патрульных, передает "КТК". Поравнявшись с машиной, стражи порядка увидели девушку, которая активно махала руками. После остановки авто несчастная выбежала в слезах и попросила помощи.

В полиции завели уголовно дело по факту принуждения к вступлению в брак. Только писать заявление на похитителей студентка отказалась, ссылаясь на обоюдный характер отношений и объясняя свое поведение ссорой с будущим супругом.

По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, для выяснения всех обстоятельств находившиеся в автомобиле граждане доставлены в отдел полиции.

Также в Туркестанской области расследуют жуткую аварию, где 27 июня погибли пятеро девочек.