Похищение студентки для замужества предотвратили полицейские Казахстана
Фото: Zakon.kz
Авто с невестой, просившей о помощи, задержали на трассе в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Легковушка с несостоявшимися молодоженами привлекла внимание патрульных, передает "КТК". Поравнявшись с машиной, стражи порядка увидели девушку, которая активно махала руками. После остановки авто несчастная выбежала в слезах и попросила помощи.
В полиции завели уголовно дело по факту принуждения к вступлению в брак. Только писать заявление на похитителей студентка отказалась, ссылаясь на обоюдный характер отношений и объясняя свое поведение ссорой с будущим супругом.
По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, для выяснения всех обстоятельств находившиеся в автомобиле граждане доставлены в отдел полиции.
Также в Туркестанской области расследуют жуткую аварию, где 27 июня погибли пятеро девочек.
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