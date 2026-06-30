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Общество

Похищение студентки для замужества предотвратили полицейские Казахстана

Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
Авто с невестой, просившей о помощи, задержали на трассе в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Легковушка с несостоявшимися молодоженами привлекла внимание патрульных, передает "КТК". Поравнявшись с машиной, стражи порядка увидели девушку, которая активно махала руками. После остановки авто несчастная выбежала в слезах и попросила помощи.

В полиции завели уголовно дело по факту принуждения к вступлению в брак. Только писать заявление на похитителей студентка отказалась, ссылаясь на обоюдный характер отношений и объясняя свое поведение ссорой с будущим супругом.

По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, для выяснения всех обстоятельств находившиеся в автомобиле граждане доставлены в отдел полиции.

Также в Туркестанской области расследуют жуткую аварию, где 27 июня погибли пятеро девочек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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