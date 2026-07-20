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Мир

Почти идеальное преступление: туристы похитили бриллиант за 72 млн тенге

Почти идеальное преступление: туристы похитили бриллиант за 72 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 01:16 Фото: pixabay
В Сингапуре двое туристов из Индии обвиняются в дерзкой краже драгоценного камня из ювелирного магазина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times со ссылкой на данные суда, один из мужчин заранее спрятал во рту поддельный бриллиант, чтобы незаметно заменить им настоящий стоимостью около 200 тыс. сингапурских долларов (более 72,8 млн тенге).

Следствие установило, что мужчины заранее спланировали преступление и еще в Индии заказали копию драгоценного камня, совпадавшую с оригиналом по характеристикам и даже серийному номеру. В день преступления они пришли в ювелирный магазин в китайском квартале Сингапура.

Пока один из посетителей отвлекал менеджера просьбой показать другие украшения, его сообщник выплюнул поддельный бриллиант, забрал настоящий камень весом 4,95 карата и спрятал его во рту. После этого мужчины заявили, что подумают над покупкой, и покинули магазин.

Подмену вскоре обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения и проверке камня на специальном оборудовании. После этого подозреваемые поспешили выписаться из гостиницы и купили билеты в Индию.

Однако покинуть Сингапур им не удалось. В тот же вечер обоих задержали в аэропорту Чанги перед вылетом. Настоящий бриллиант нашли в рюкзаке одного из мужчин. Один из обвиняемых уже получил более двух лет лишения свободы, дело второго пока рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что девушка "сломала" себе жизнь из-за 1000 тенге, предав близкого человека.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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