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Школьник пережил 19 микроинсультов после обычной детской забавы

мальчик батут, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 20:54 Фото: magnific
В Великобритании 13-летний подросток перенес инсульт и 19 микроинсультов после обычного падения с батута. Причиной опасного состояния стал разрыв сонной артерии, вызванный ударом, передает Zakon.kz.

О жутком инциденте сообщает Mirror. По данным издания, родители подростка, Энди и Шанталь Ширз, рассказали, что через неделю после падения с батута нашли сына в полубессознательном состоянии на полу в ванной.

Мальчика трясло, левая сторона лица отвисла, он не мог пошевелить левой частью тела, речь его стала невнятной. Родители обратились за медицинской помощью.

"Врачи диагностировали у ребенка инсульт. Они объяснили, что после сильного удара у него произошел разрыв сонной артерии, что вызвало образование тромба. После госпитализации Рубен Ширз перенес еще 19 микроинсультов", – говорится в публикации.

В больнице мальчику сделали операцию, которая продлилась четыре часа. Врачи удалили два тромба, один из которых составлял 2,5 см в длину. Подросток провел пять недель в больнице и вернулся домой.

Благодаря помощи врачей он смог полностью восстановить возможность двигаться, однако до сих пор жалуется на повышенную утомляемость и замедленность речи.

Ранее сообщалось, что врачи в Алматы спасли 26-летнего мужчину, получившего критические ожоги при взрыве газового баллона.

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Канат Болысбек
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