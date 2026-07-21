Запертый в квартире мужчина решил спуститься по удлинителю с восьмого этажа и погиб
Фото: magnific
В Петрозаводске ремонтник погиб при попытке спуститься с восьмого этажа по электрическому удлинителю. Мужчина попытался выбраться из квартиры через окно после того, как входную дверь случайно заблокировали монтажной пеной, передает Zakon.kz.
По данным издания "КарелInform", трагический инцидент произошел в Республике Карелии 19 июля 2026 года, когда компания мужчин делала ремонт в квартире.
Предварительно, после установки двери ее запенили монтажной пеной – после этого люди не смогли выйти из жилища.
"Заточенные внутри ремонтники устроили застолье с алкоголем. Когда спиртное закончилось, один из них решил отправиться в магазин через окно. Спускаться с восьмого этажа 40-летний мужчина стал по удлинителю, который в процессе порвался. В результате он разбился", – говорится в сообщении.
Следователи организовали проверку по факту случившегося. В данный момент точные детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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