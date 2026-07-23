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Мир

Молодой парень поймал "ненужную" рыбу и неожиданно побил исторический рекорд

рыбалка, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 22:33 Фото: unsplush
Обычная рыбалка в Атлантическом океане едва не лишила 19-летнего Купера Кларка официального мирового достижения. Поймав крупного пятнистого тунца, парень расстроился и бросил его в ящик со льдом, не подозревая, что держит в руках рекордный улов, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Outdoor Life, 3 июля 2026 года Купер Кларк, его дядя и двоюродный брат ловили рыбу с борта лодки в океане недалеко от города Ошен-Сити. Это место славится среди рыбаков большим количеством тунцов и марлинов.

Кроме того, знакомые Кларка недавно выловили там крупного тунца. Около семи часов вечера ему на крючок попалась очень сильная рыба.

"Кларк решил, что поймал большого тунца, но когда подвел рыбу к борту лодки, оказалось, что это пятнистый тунец – этих рыб также называют ложными тунцами, они мельче обыкновенных, ловятся в больших количествах и чаще всего идут на консервы", – говорится в сообщении.

Расстроенный американец бросил улов в ящик со льдом и собирался использовать его в качестве наживки на следующий день. Однако потом Купер решил проверить рекорд по ловле этого вида и обнаружил, что предыдущий был установлен в июле 2025 года.

Тогда был пойман пятнистый тунец весом 11,8 кг. Юноша взвесил свой улов и обнаружил, что тот ровно на килограмм тяжелее. Купер подал заявку в Департамент природных ресурсов Мэриленда, и его признали новым рекордсменом.

Кларк заявил, что теперь собирается сделать из своего пятнистого тунца чучело, так как рекорды по ловле этого вида устанавливаются довольно редко.

Ранее сообщалось, что житель США поймал в местном озере судака-мутанта ярко-золотого цвета, но в итоге пожалел его и отпустил.

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Канат Болысбек
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