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Мир

Японки в ужасе от нового вида домогательства: им неприятны волосатые мужские ноги

Одежда в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 08:43 Фото: pixabay
Женщины в Японии пожаловались на "домогательства волосами на ногах" из-за мужчин в шортах, сообщает Zakon.kz.

Еще в апреле власти Токио призвали госслужащих приходить на работу в шортах. На их взгляд, такая мера должна была помочь сэкономить электроэнергию в летнюю жару.

Но теперь, когда Токио атакует аномальная жара, в Японии разгорелась необычная дискуссия вокруг офисного дресс-кода. Как пишет Dexerto, некоторые сотрудницы заявили, что волосатые мужские ноги вызывают у них дискомфорт. В японских соцсетях женщины начали писать, что открытые волосатые ноги мужчин в офисе выглядят неуместно и вызывают неприятные ощущения. Так появился термин "сунэхара" (sunehara), образованный от японского слова sune ("голень") и сокращения от harassment ("домогательство").

Дополнительную дискуссию вызвали и предполагаемые двойные стандарты. Некоторые сотрудницы отметили, что мужчинам разрешают приходить на работу в шортах, но от женщин по-прежнему ожидают соблюдения более строгого делового дресс-кода, включая ношение колготок при открытых ногах.

Пока в Японии спорят, как одеваться в жару, 18 июля на аукционе Sotheby`s за 960 тыс. долларов продали кожаную куртку известного миллиардера.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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