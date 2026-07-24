Собак больше нельзя будет сажать на цепь: в Польше приняли новый закон

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий постоянное содержание собак и кошек на цепи и других видах привязи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TVN24 со ссылкой на канцелярию президента, глава государства одобрил поправки в закон о защите животных, принятые Сеймом 3 июля 2026 года. Новые нормы вступят в силу через 12 месяцев после публикации документа в официальном вестнике.

Согласно закону, владельцы животных, которые содержатся вне жилых помещений, должны будут обеспечить им возможность свободно передвигаться на огороженной территории. Если ограждение отсутствует или собака представляет угрозу для людей либо других животных, ее разрешат содержать в специальном вольере, который должен позволять свободное движение и удовлетворение естественных потребностей.

Также новые правила устанавливают требования к условиям содержания собак. Животное в вольере должно иметь возможность ежедневно гулять вне него с учетом возраста, состояния здоровья и поведенческих особенностей. Кроме того, владельцы обязаны обеспечить питомцам подходящее укрытие – утепленную будку из дерева или материалов на его основе, защищающую от погодных условий и соответствующую размеру животного.

При этом закон предусматривает исключения. Запрет не коснется прогулок с собаками на поводке, а временная привязь будет разрешена во время перевозки, дрессировки, тренировок, выставок, конкурсов, а также ветеринарных и гигиенических процедур. Отдельные нормы не будут распространяться на служебных собак, некоторых пастушьих собак, животных в приютах и отдельные виды питомников.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 20 июля разрешается эвтаназия бродячих собак.