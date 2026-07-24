Мужчина купил дом на аукционе и нашел внутри три скелета
Как пишет Газета.ru с ссылкой на LADBible, покупатель приобрел четырехкомнатный дом в городе Берлингтон за 525 тыс. долларов. Недвижимость с участком, террасой и джакузи оценили примерно в 650 тыс. долларов, но она продавалась по принципу "как есть", без предварительного осмотра.
После оформления сделки мужчина впервые посетил дом и сразу вызвал полицию, обнаружив внутри человеческие останки.
Следователи установили личности двух погибших. Ими оказались 54-летняя Салли Энн Кэш и ее 23-летний сын Брайан. Личность третьего человека пока не подтверждена – специалисты проводят ДНК-экспертизу.
Предварительно, признаков насильственной смерти или преступления не выявлено. Причины смерти и время, которое тела пролежали в доме, пока неизвестны.
Из судебных документов следует, что процедура изъятия дома за долги началась в августе 2025 года после прекращения выплат по ипотеке. Когда судебный пристав попытался вручить владельцам документы, то не смог нормально подойти к дому – подъезд и дорожки были скрыты густой растительностью. Соседи при этом сообщили, что не видели хозяев уже много лет.
Ранее сообщалось, что миллионер, мечтающий не умереть, объявил о создании своего клона.