Мужчина купил дом на аукционе и нашел внутри три скелета

Житель штата Коннектикут (США) Эдвард Марчион купил дом на аукционе по продаже залогового имущества, не осмотрев его заранее. Когда он впервые вошел внутрь нового жилья, то обнаружил скелетированные останки трех человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на LADBible, покупатель приобрел четырехкомнатный дом в городе Берлингтон за 525 тыс. долларов. Недвижимость с участком, террасой и джакузи оценили примерно в 650 тыс. долларов, но она продавалась по принципу "как есть", без предварительного осмотра.

После оформления сделки мужчина впервые посетил дом и сразу вызвал полицию, обнаружив внутри человеческие останки.

Следователи установили личности двух погибших. Ими оказались 54-летняя Салли Энн Кэш и ее 23-летний сын Брайан. Личность третьего человека пока не подтверждена – специалисты проводят ДНК-экспертизу.

Предварительно, признаков насильственной смерти или преступления не выявлено. Причины смерти и время, которое тела пролежали в доме, пока неизвестны.

Из судебных документов следует, что процедура изъятия дома за долги началась в августе 2025 года после прекращения выплат по ипотеке. Когда судебный пристав попытался вручить владельцам документы, то не смог нормально подойти к дому – подъезд и дорожки были скрыты густой растительностью. Соседи при этом сообщили, что не видели хозяев уже много лет.

Ранее сообщалось, что миллионер, мечтающий не умереть, объявил о создании своего клона.